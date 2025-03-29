"На себя посмотри, коза!": Павлик набросился на комментаторов, которые не оценили новую "пластику" его жены
Певец Виктор Павлик эмоционально отреагировал на мнения юзеров, которые обсуждали новую пластическую операцию его жены Екатерины Репяховой. Артист не только пришел в комментарии, а еще и оскорблял юзеров.
Как сообщает РБК-Украина, это произошло в комментариях под постом на Facebook проекта Styler.
Как Павлик поссорился с комментаторами
Так, певец нашел пост, под которым юзеры обсуждали операцию его жены. Кто-то пожелал Репяховой скорейшего восстановления, но не обошлось без критики. И это, судя по всему, задело Павлика.
Поэтому с его страницы "посыпалось" немало комментариев. Он отвечал юзерам и по-разному реагировал на их выпады. Иногда Виктор Франкович просто шутил или иронизировал. А иногда он переходил к прямым оскорблениям, когда видел, что и в его адрес пишут грубости.
Комментарий Павлика (скриншот)
"Кому нужна ее морда и ее старый козел, который скоро найдет очередную страшную дуру, которая за его средства будет делать из страшка "красавицу", - написала одна из пользовательниц.
"На себя посмотри, коза! Еще и не просто коза, а драная. Д**илка", - гневно ответил Павлик.
А на вопрос комментатора о том, кто такой Виктор Павлик, певец тоже ответил резко.
Как Павлик ссорится с комментаторами (скриншот)
"Это, как ты, дурак, только немножко умнее", - написал артист.
Когда же юзеры иронизировали по поводу важности информации о второй "пластике" Репяховой и спрашивали, как им "жить без этой новости", певец дал очень короткий ответ.
Павлик набросился на комментаторов (скриншот)
"Умереть", - написал артист.
"О, собрались животные... Истинное лицо ваше здесь! Даже дикие животные в лесу не такие ублюдки, как вы... Кто здесь поливает ядом. Господи, куда же мир катится. Гореть вам в аду", - отметил певец в комментариях.
Что известно о браке Павлика и Репяховой
Певец и его избранница, которая моложе его на 28 лет, поженились в 2020 году. Для Павлика этот брак уже четвертый, а для Екатерины - первый. Репяхова признавалась, что с детства была фанаткой артиста, а потом стала его концертным директором.
Пара воспитывает общего сына Михасика, которому скоро исполнится 4 года. От предыдущих отношений у Павлика тоже есть дети.
Павлик с сыном и женой (фото: instagram.com/repyahovakate)
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