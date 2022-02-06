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"На ковзанах і цілими сім'ями": жителі Києва відзначилися неадекватною поведінкою на льоду

Автор: Світлана Мащенко

У Києві незважаючи на плюсову температуру і тонкий лід безтурботні люди вирішили випробувати долю прогулюючись по озеру цілими сім'ями, а деякі навіть стали на ковзани заради сумнівних зимових розваг.

Про це розповів кореспондент Styler.

За неадекватною поведінкою жителів Києва помітили на озері в Голосіївському парку.

"На ковзанах і цілими сім'ями", - розповіли про знімки.

На кадрах видно, що лід має великі проталини біля берега. Поверхня льоду в основному покрита снігом, але деякі ділянки розчищені - очевидно, спеціально для катання.

Температура повітря в столиці при цьому +1... +2 градуси.

Відзначимо, що в наступні п'ять днів, за прогнозом Українського гідрометцентру, температура в Києві і по всій країні буде вдень переважно плюсовою, з невеликим морозом у нічний час.

Коли лід вважається безпечним для переміщення по ньому?

Виходити на лід можна, якщо його товщина дорівнює не менше 7 сантиметрам, але гарантованою є щільність від 10 сантиметрів.

Місця, де офіційно дозволено переходити водойму з одного берега на інший, повинні мати товщину не менше 15 сантиметрів.

Не ступайте на лід, якщо:

  • Він по виду пухкий і пористий, білого кольору.
  • Якщо вода витікає з лунок.
  • Чути характерні звуки тріска і хлюпання.
  • Лід, припорошений снігом, так само може бути небезпечним.

Раніше ми писали про правила зимової риболовлі, і як не постраждати на льоду.

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