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В Мюнхене вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры: кто за этим стоит

Фото: В Мюнхене вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры (facebook.com/vakhtang.kipiani)
Автор: Людмила Жукова

В Мюнхене на кладбище Вальдфридгоф вандалы разрисовали памятник на могиле проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook журналиста Вахтанга Кипиани.

Кто разукрасил могилу Бандеры

Вахтанг Кипиани полагает, что это сделали россияне. На могиле проводника ОУН они написали: "Нам нужны выборы".

"Русский гребень снова разоряет могилу проводника ОУН Степана Бандеры. Теперь они решили "качать" тему... "нам нужны выборы". Им нужна дестабилизация и повторение хаоса времен украинской революции, когда была борьба всех против всех. Помним - от раздора тогда выиграли московские убийцы. И они хотят это повторить", - сообщил журналист.

Вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

Реакция украинцев на инцидент

В комментариях под постом украинцы выразили возмущение и написали, что это пропаганда.

  • Це ж як треба боятись Степана Бандери,що й після його смерті через 65 років не можуть заспокоїтись!
  • Агентура працює, причому, українською мовою.
  • Не бачу як саме це допомагає РФ розгойдувати ситуацію в Україні?
  • Та давно вже слід приховану камеру поставити, бо інакше ті вакханалії на могилі Провідника не припиняться.
  • Це чергове велике замовлення від рф. Свого часу весь Чернігів був розмальований лозунгами ніби від комуністів. Зараз знову пішла хвиля. 

 

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Степан Бандера