В Мюнхене вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры: кто за этим стоит

Кто разукрасил могилу Бандеры

Вахтанг Кипиани полагает, что это сделали россияне. На могиле проводника ОУН они написали: "Нам нужны выборы".

"Русский гребень снова разоряет могилу проводника ОУН Степана Бандеры. Теперь они решили "качать" тему... "нам нужны выборы". Им нужна дестабилизация и повторение хаоса времен украинской революции, когда была борьба всех против всех. Помним - от раздора тогда выиграли московские убийцы. И они хотят это повторить", - сообщил журналист.

Вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

Реакция украинцев на инцидент

В комментариях под постом украинцы выразили возмущение и написали, что это пропаганда.