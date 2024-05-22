В Мюнхене вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры: кто за этим стоит
В Мюнхене на кладбище Вальдфридгоф вандалы разрисовали памятник на могиле проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook журналиста Вахтанга Кипиани.
Кто разукрасил могилу Бандеры
Вахтанг Кипиани полагает, что это сделали россияне. На могиле проводника ОУН они написали: "Нам нужны выборы".
"Русский гребень снова разоряет могилу проводника ОУН Степана Бандеры. Теперь они решили "качать" тему... "нам нужны выборы". Им нужна дестабилизация и повторение хаоса времен украинской революции, когда была борьба всех против всех. Помним - от раздора тогда выиграли московские убийцы. И они хотят это повторить", - сообщил журналист.
Вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)
Реакция украинцев на инцидент
В комментариях под постом украинцы выразили возмущение и написали, что это пропаганда.
- Це ж як треба боятись Степана Бандери,що й після його смерті через 65 років не можуть заспокоїтись!
- Агентура працює, причому, українською мовою.
- Не бачу як саме це допомагає РФ розгойдувати ситуацію в Україні?
- Та давно вже слід приховану камеру поставити, бо інакше ті вакханалії на могилі Провідника не припиняться.
- Це чергове велике замовлення від рф. Свого часу весь Чернігів був розмальований лозунгами ніби від комуністів. Зараз знову пішла хвиля.
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Напомним, что вандалы поиздевались над государственными флагами на мемориале павшим бойцам.