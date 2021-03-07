У Мюнхені вандали осквернили могилу Степана Бандери: "навіть мертвий - небезпечний"

У німецькому Мюнхені невідомі осквернили могилу українського націоналіста Степана Бандери. На пам'ятник розлили невідому речовину.
Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці в Twitter.
Він також закликав поліцію негайно знайти і покарати винних у цьому акті вандалізму.
У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери (фото: twitter.com/MelnykAndrij)
"Який сором, що демонізацією Бандери займається не тільки московська пропаганда, але й поважні німецькі історики", - написав Мельник.
Варто зазначити, що це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У 2014 році невідомі підірвали його могилу.
Користувачі мережі прокоментували новий інцидент.
Нагадаємо, в Умані вандали пошкодили стелу українським воїнам, загиблим на Донбасі.
Ми також писали про те, що під Миколаєвом вандали осквернили понад 100 могил, і навіть могили своїх родичів.