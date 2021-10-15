Мити потрібно не голову: перукар розповіла, чому волосся швидко жирніє

Ця порада настільки очевидна і проста, що "підірвала" мережу. Адже до цього, по суті, міг додуматися кожен.

У своїй черговій пораді по догляду за волоссям дівчина показала, що причиною швидкого забруднення є... немитий гребінець.

Блогер каже, що на його поверхні накопичується шкірний жир і засоби по догляду за волоссям. Коли ви розчісуєтесь, це потрапляє на ваше волосся.

"Весь бруд потрапляє на вашу шкіру кожен день - це огидно", - пояснює Сара.

Дівчина нагадала, що гребінець потрібно регулярно мити. Для цього підійде ваш шампунь, після чого досить просушити на рушнику.

А ось в дні, перераховані нижче, згідно з місячним календарем, потрібно стригтися, фарбуватися, проводити інші косметичні процедури. Вони будуть вдалими.

У жовтні це 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27 число.