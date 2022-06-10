RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мяса охота": окупанти продовжують їсти собак в Україні, поки їхні командири продають пайки

Окупанти їдять собак в Україні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Окупанти в Україні продовжують їсти собак. Про це свідчить телефонна розмова загарбника з матір'ю.

У ньому він скаржиться на те, що командири продають їх сухпайки, тому їм нічим харчуватися.

Запис розмови рашиста опублікувало СБУ.

Чому російські солдати голодні

Річ у тому, що є інформація про те, що їх командири продають сухпайки та до військових вони просто не потрапляють.

В одній з перехоплених розмов окупант скаржиться дружині: "он, банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста... ми відразу ж викинули" х * йня повна, як поросятам".

Він додає, що їх пайки йдуть "наліво", і винні в цьому командири, що перепродають їх.

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спочатку називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і щурів.

"Собаку! М'яса ж хочеться!"- відповідає російський окупант.

Слухайте запис перехоплення телефонної розмови.

Про те, що російські військові їдять собак ми вже повідомляли неодноразово. Так, Востаннє один з них хвалився, що з'їв йоркшир-тер'єра під Херсоном.

Також відомо, що росіяни масово почали здійснювати звірства на своїй території.

Читайте також, українець на весь світ розповів про звірства окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація