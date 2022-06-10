"Мяса охота": окупанти продовжують їсти собак в Україні, поки їхні командири продають пайки

Чому російські солдати голодні

Річ у тому, що є інформація про те, що їх командири продають сухпайки та до військових вони просто не потрапляють.

В одній з перехоплених розмов окупант скаржиться дружині: "он, банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста... ми відразу ж викинули" х * йня повна, як поросятам".

Він додає, що їх пайки йдуть "наліво", і винні в цьому командири, що перепродають їх.

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спочатку називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і щурів.

"Собаку! М'яса ж хочеться!"- відповідає російський окупант.

Слухайте запис перехоплення телефонної розмови.