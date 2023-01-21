"Мы стреляем по хо*лам": тиктокерша из Ровно растеряла мозги и получила наказание (видео)

Юная блогерша из Ровно решила хайпонуть и выложила в TikTok видео, где она с подругой "зажигает" под рашистскую песню "Бам-бам-бам-бам, мы стреляем по хо*лам". Теперь девушка вспомнила, где у нее мозги и просит прощения.
Смотрите ниже в материале Styler детали этого скандала.
На кадрах видно, что девушки отрываются и кривляются на камеру под этот "хит" про "хо*лов" и "бандеро*цев".
Девушка была зарегистрирована в TikTok под ником @sonyayaaay. Но теперь поиск не выдает ее профиль.
Теперь красотку нашла СБУ и она приносит извинения на камеру и говорит, мол, TikTok сам предложил ей это видео.
"Я не осознавала, что данная звукозапись может оскорбить честь и достоинство граждан Украины. Наших военнослужащих, защищающих нас с вами. Я осуждаю агрессию РФ, их преступные действа, убийства ими украинского народа и представителей других государств, которые помогают нам жить дальше. Приношу мои самые искренние извинения перед украинским народом. Я поняла свою вину в полной мере", - пробубнела девочка перед камерой.
Надеемся, она и ее подруга поняла, наконец, что в стране - война, и теперь знает значение слов "хо*лы" и "бандери*ци".
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