"Мы стреляем по хо*лам": тиктокерша из Ровно растеряла мозги и получила наказание (видео)

Думала, что это весело

На кадрах видно, что девушки отрываются и кривляются на камеру под этот "хит" про "хо*лов" и "бандеро*цев".

Девушка была зарегистрирована в TikTok под ником @sonyayaaay. Но теперь поиск не выдает ее профиль.

Не думала, что кого-то обидит

Теперь красотку нашла СБУ и она приносит извинения на камеру и говорит, мол, TikTok сам предложил ей это видео.

"Я не осознавала, что данная звукозапись может оскорбить честь и достоинство граждан Украины. Наших военнослужащих, защищающих нас с вами. Я осуждаю агрессию РФ, их преступные действа, убийства ими украинского народа и представителей других государств, которые помогают нам жить дальше. Приношу мои самые искренние извинения перед украинским народом. Я поняла свою вину в полной мере", - пробубнела девочка перед камерой.

Надеемся, она и ее подруга поняла, наконец, что в стране - война, и теперь знает значение слов "хо*лы" и "бандери*ци".