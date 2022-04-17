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"Ми не мученики, ми - борці": у Маріуполі окупанти вбили жінку-медика, що залишалася до кінця в місті

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Маріуполь, Неділя 17 квітня 2022 14:05
"Ми не мученики, ми - борці": у Маріуполі окупанти вбили жінку-медика, що залишалася до кінця в місті У Маріуполі вбита військова-медик (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У блокадному Маріуполі російські військові вбили медика Національної гвардії старшого сержанта Олену Кушнір. У неї залишився маленький син, якого дивом відвезли з міста.

Про це повідомила журналістка Тетяна Даниленко на своїй сторінці в Facebook.

Деталі трагедії

Олена залишалася в місті рятувати військових і цивільних.

Раніше їй вдалося евакуювати з міста маленького сина, а в перші дні війни вона позбулася коханої людини.

У березні Олена Кушнір записала відео, щоб залучити світ до гуманітарної катастрофи в Маріуполі.

У мережі публікують її скрін її листування з подругою, де Олена просить не шкодувати її, тому що вона виконує обов'язок.

"За моєю інформацією, в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців. Без доступу до елементарної гігієни та води", - повідомила журналіст.

"Деблокуйте Маріуполь. Ми не хочемо бути мучениками посмертно. Ми хочемо жити. Не потрібно говорити, що ви не могли допомогти. Ми не мученики, ми борці", - говорила на відео в березні Олена.

Як ми раніше писали, Маріупольська міська рада опублікувала відео зруйнованого окупантами мікрорайону"Східний". На кадрах можна побачити пробиті снарядами багатоповерхові будинки.

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