Музика снігу: погода в Україні почне стрімко погіршуватися

Погода в Україні у п'ятницю, 15 листопада, очікується похмура у кількох областях. Температура повітря буде залишатися високою, очікується вітер і тумани. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Діденко розповіла, що в Європі спостерігається суттєве погіршення погоди, місцями навіть піде сніг. Однак ці циклони поки не дійдуть до території України.

"Мілан, Венеція, Болонья, Флоренція, Турин, Бергамо – всі ці італійські назви міст звучать як музика. І цю музику завтра заглушить потужний циклон (карта 1) сильними зливами, а ближче до гір почне ліпити сніг (карта 2). Взялася атмосфера за Італію. В межах Європи італійський циклон буде врівноважувати український антициклон. Точніше антициклон східного походження. Тому у нас триває сухий період, хіба що місцями тумани збільшать вологість повітря", - розповіла синоптик і додала, що погода погіршиться у п'ятницю на Заході.

Карта погоди

"На Заході України, можливо, впаде трохи невеликого дощу, проте також – нічого істотного. Вітер залишається південно-східним, але вже стихне, тільки на Сході ще затримаються штормові пориви", - попередила Діденко.

Температура повітря в Україні 15 листопада найнижчою буде на півночі та сході, а на півдні буде тепло.

"Температура повітря найнижчою буде на Півночі України, +7 +11 градусів. На Сході і в центрі +8 +13 градусів, на Заході +10 +14 градусів, на Закарпатті до +13 +17 градусів. У південній частині +12 +17 градусів", - розповіла синоптик.

У Києві 15 листопада буде прохолодно, опади не прогнозуються.

"У Києві 15-го листопада опади малоймовірні, південно-східний вітер вщухне до помірного, температура повітря вночі буде низькою, близько +3 градусів, вдень – свіжо, +8 +9 градусів", - резюмувала Діденко.

Карта погоди

Раніше вона повідомила жителям України, що істотне похолодання з морозами прийдуть в країну вже до 20 листопада. До цього – погода буде бадьорити свіжістю.