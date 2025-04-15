Музыкант и воин: на фронте погиб основатель известной украинской рок-группы

"На поле боя погиб гитарист и основатель группы Grave Circles Юрий. R.I.P. Брат. Твои неземные песни навсегда запечатлелись в плоти Вселенной и не только...", - говорится в никрологе.

По предварительной информации, 30-летний боец находился на восточном фронте, где и погиб во время выполнения боевого задания.

Юрий "Kosty" (фото: instagram.com/grave_circles_band)

Что известно о группе Grave Circles

Grave Circles - украинская блэк-метал группа, основанная в Виннице. Известная своей мрачной эстетикой, атмосферными композициями и глубоким философским содержанием, группа принадлежит к так называемой "новой волне" украинского андеграундного блэк-метала. Группа также известна в Европе.

Grave Circles сочетает традиционный блэк-метал с атмосферными элементами, используя медленные построения, диссонанс, агрессивные вокалы и символизм, связанный со смертью, пустотой и духовным упадком.

Их тексты часто имеют антирелигиозный, философский или психоаналитический характер - со ссылками на Ницше, Юнга, философов экзистенциализма. По словам участников коллектива, их музыка это "интеллектуальный блэк, где смысл не менее важен, чем звук".

Участники группы сохраняют анонимность и очень редко дают интервью. Некоторые из них стали на защиту Украины с оружием в руках еще в 2022 году.