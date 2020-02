Музика кохання: ліки від нещасної любові і кращі пісні для побачення

Кажуть: усі пісні про любов, у всякому разі, 14 лютого. У День всіх закоханих у Києві відбудеться святковий концерт, який так і називається ПРОЛЮБОВ.

Друга Ріка, Скрябін із запрошеним вокалістом Юркешем і LETAY заспівають про кохання. Налаштуватися на романтичний лад перед концертом допоможе тематичний плейлист, який спеціально для Styler склав і прокоментував фронтмен групи LETAY Ілля Резніков.

Частина 1: романтична

Louis Armstrong - Moon River

Одна з найкрасивіших версій самої романтичної пісні в історії музики.

Louis Armstrong - Moon River

The Verve - Bittersweet Symphony

Пісня про те, що коли ти закоханий, для тебе не існує неможливого.

The Verve - Bittersweet Symphony

Oasis – Wonderwall

Таке собі пацанське зізнання в коханні.

Oasis – Wonderwall

Jack White - Love Is Blindness

Прекрасна мелодія для романтичного вечора.

Jack White - Love Is Blindness

Сальто Назад – Сонячна

Ще один романтичний трек, який допоможе створити потрібний настрій.

Сальто Назад – Сонячна

Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna

Ніколи не завадить трохи енергії, навіть якщо ви на побаченні.

Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna

Sia - Unstoppable

Ще одна пісня про те, що все можливо, коли ти закоханий.

Sia - Unstoppable

Queen - Don't Stop Me Now

Ну яке любовний настрій без Фредді Мерк'юрі?

Queen - Don't Stop Me Now

Barry White - Never Gonna Give You Up

Трек для ідеального романтичного вечора

Barry White - Never Gonna Give You Up

Частина 2: ліки від нещасного кохання

Audioslave - Like a Stone

Сумна, гарна пісня, яка допоможе виплеснути накопичені емоції, якщо ви цього потребуєте.

Audioslave - Like a Stone

Two Feet - I Feel Like Im Drowning

Пісня, яка допомагає зав'язати з минулим, яке реально дістало.

Two Feet - I Feel Like Im Drowning

LP - Lost On You

Відмінний вибір пісні, якщо прямо зараз ви відчуваєте, що вам необхідно пролити сліз.

LP - Lost On You

Бумбокс – Люди

Навіть нещасна любов - це дар. Ця пісня саме про це.

Бумбокс – Люди

Foo Fighters – Walk

Це про те, що все налагодиться, як би вам не було сумно зараз.

Foo Fighters – Walk

Oasis - Stop Crying Your Heart Out

Якщо після попереднього прослуховування треку настрій все ще не дуже, то ось тепер точно покращиться.

Oasis - Stop Crying Your Heart Out

The Black Keys - Lonely Boy

Навіть коли тобі сумно, хтось там точно чекає саме на тебе.

The Black Keys - Lonely Boy

Queen - Somebody To Love

І в радості, і в смутку без Queen не обійтися!

Queen - Somebody To Love