Музика кохання: ліки від нещасної любові і кращі пісні для побачення

Найкраща музика для кохання щодня від лідера групи LETAY - в добірці Styler
Кажуть: усі пісні про любов, у всякому разі, 14 лютого. У День всіх закоханих у Києві відбудеться святковий концерт, який так і називається ПРОЛЮБОВ.
Друга Ріка, Скрябін із запрошеним вокалістом Юркешем і LETAY заспівають про кохання. Налаштуватися на романтичний лад перед концертом допоможе тематичний плейлист, який спеціально для Styler склав і прокоментував фронтмен групи LETAY Ілля Резніков.
Louis Armstrong - Moon River
Одна з найкрасивіших версій самої романтичної пісні в історії музики.
Louis Armstrong - Moon River
The Verve - Bittersweet Symphony
Пісня про те, що коли ти закоханий, для тебе не існує неможливого.
The Verve - Bittersweet Symphony
Oasis – Wonderwall
Таке собі пацанське зізнання в коханні.
Oasis – Wonderwall
Jack White - Love Is Blindness
Прекрасна мелодія для романтичного вечора.
Jack White - Love Is Blindness
Сальто Назад – Сонячна
Ще один романтичний трек, який допоможе створити потрібний настрій.
Сальто Назад – Сонячна
Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna
Ніколи не завадить трохи енергії, навіть якщо ви на побаченні.
Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna
Sia - Unstoppable
Ще одна пісня про те, що все можливо, коли ти закоханий.
Sia - Unstoppable
Queen - Don't Stop Me Now
Ну яке любовний настрій без Фредді Мерк'юрі?
Queen - Don't Stop Me Now
Barry White - Never Gonna Give You Up
Трек для ідеального романтичного вечора
Barry White - Never Gonna Give You Up
Audioslave - Like a Stone
Сумна, гарна пісня, яка допоможе виплеснути накопичені емоції, якщо ви цього потребуєте.
Audioslave - Like a Stone
Two Feet - I Feel Like Im Drowning
Пісня, яка допомагає зав'язати з минулим, яке реально дістало.
Two Feet - I Feel Like Im Drowning
LP - Lost On You
Відмінний вибір пісні, якщо прямо зараз ви відчуваєте, що вам необхідно пролити сліз.
LP - Lost On You
Бумбокс – Люди
Навіть нещасна любов - це дар. Ця пісня саме про це.
Бумбокс – Люди
Foo Fighters – Walk
Це про те, що все налагодиться, як би вам не було сумно зараз.
Foo Fighters – Walk
Oasis - Stop Crying Your Heart Out
Якщо після попереднього прослуховування треку настрій все ще не дуже, то ось тепер точно покращиться.
Oasis - Stop Crying Your Heart Out
The Black Keys - Lonely Boy
Навіть коли тобі сумно, хтось там точно чекає саме на тебе.
The Black Keys - Lonely Boy
Queen - Somebody To Love
І в радості, і в смутку без Queen не обійтися!
Queen - Somebody To Love