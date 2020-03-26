Чоловіки можуть частіше заражатися коронавірусом: названа причина

Коронавірус у світі продовжує поширюватися. Загальна кількість людей, що заразилися COVID-19 у світі, становить понад 470 тисяч осіб. Американські вчені з'ясували, що рослинність на обличчі в тисячі разів підвищує шанс заразитися коронавірусом. У США Центри з контролю і профілактиці хвороб радять негайно позбавлятися від бороди, пише Daily Mail.

Вчені провели дослідження і оцінили, чи може маска ефективно захистити чоловіка в залежності від виду його бороди. Вчені показали свої висновки на картинці.

Через волосся та бороду або довгих вусів захисна маска або респіратор погано прилягають до обличчя. Між ними утворюються щілини, крізь які легко проникає інфекція.

Дослідження показують, що в організм бороданя їй проникнути набагато простіше, ніж в організм безволосого чоловіка.

Фахівці показали, як повинна бути розміщена захисна маска на обличчі, щоб вона виконувала свої функції. Густа та довга борода не дозволяє правильно зафіксувати маску на обличчі, що підвищує ймовірність заразитися.

До речі, дані рекомендації американські вчені презентували ще в 2017 році, і вони стосуються всіх ГРЗ, грипу і ГРВІ, а не тільки нового коронавіруса.

Як ми раніше писали, у коронавіруса з'явився новий симптом.