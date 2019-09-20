Чоловік Заворотнюк вперше прокоментував її хворобу: розгорається скандал

Чоловік Анастасії Заворотнюк, яка чекає на операцію з видалення пухлини головного мозку, розповів про те, як сім'я переживає через ситуацію, яка сталася із зіркою серіалу "Моя прекрасна няня".

Так, в одному з випусків популярного в Росії шоу "Пусть говорят" відомий фігурист Олексій Ягудін розповів, що йому вдалося зв'язатися з чоловіком Заворотнюк - також фігуристом Петром Чернишовим, щоб дізнатися про самопочуття актриси. На жаль, довго поговорити їм не вдалося.

"Я писав її чоловіку... Але він не відповідав. Повідомлення не були прочитані", - сказав спортсмен.

Коли ж Ягудіну вдалося додзвонитися до Чернишова, той відповів на всі запитання коротко, одним словом: "Молимося..."

Анастасії Заворотнюк та Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Ягудін бреше?

У той же час колеги фігуриста після ефіру звинуватили його у піарі на горі Заворотнюк. У спортивних колах кажуть, що за цю програму Ягудін отримав кругленьку суму - близько 200 тис. руб. Багато спортсменів навіть сказали, що тепер Олексію навіть руки не подадуть.

Олімпійський чемпіон Максим Траньков і зовсім звинуватив Ягудіна у брехні.

"Наскільки я знаю, ніяких офіційних заяв від сім'ї Насті і Петі не надходило, тому ніяких коментарів я не даю. Думаю, вам краще звернутися з цього питання до Ягудіна, який любить піаритися на чужих трагедіях", - сказав він у коментарі КП і додав, що Петро Чернишов та Олексій Ягудін ніколи не дружили, а більше того - є конкурентами.

Анастасії Заворотнюк та Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Як сім'я Заворотнюк бореться за її життя

У п'ятницю стало відомо, що сім'я Анастасії Заворотнюк відмовилася від зовнішніх консультантів по її захворюванню.

По інформації Mash, медустанова, де проходить лікування актриса, дозволяє залучати сторонніх лікарів. Логічно, що кілька великих лікарень і наукових центрів запропонували свою допомогу в лікуванні. Але в цьому випадку керівництво клініки, порадившись з родичами актриси, вирішило їм відмовити.

Сторонніх фахівців не буде, лікування організують своїми силами. Зараз Заворотнюк знаходиться в терапевтичному відділенні. Її стан оцінюється як важкий.

Анастасії Заворотнюк та Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)