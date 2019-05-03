Чоловік Регіни Тодоренко потрапив у серйозну ДТП: усі подробиці

Чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов потрапив в серйозну ДТП в Москві. Екс-соліст групи Smash розповів, що сам не постраждав, але його машина отримала серйозні пошкодження і потребує дорогого ремонту. Про це артист розповів на своїй Instagram-сторінці.

За словами музиканта, вранці після відвідування церкви, він попрямував додому, щоб зібрати валізи і ввечері полетіти в Туреччину, де відпочиває його дружина Регіна Тодоренко разом із сином Михайлом. Але в його авто раптово врізався чоловік-пенсіонер.

Топалов розповідає, що ні він, ні чоловік, який врізався його авто, не порушили правил. Винуватцем аварії стало третє авто, водій якого нахабно підрізав пенсіонера.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Музикант журиться через покалічене авто, але в аварії не звинувачує чоловіка, який після ДТП перебував у шоковому стані і навіть не зміг сам заповнити документи прибулим співробітникам ДПС - за нього це зробив Топалов.

Крім того, після аварії він розговорився з чоловіком-пенсіонером, який розповів, що три роки тому пережив трагедію - втратив сина, а зараз займається вихованням дочки і допомагає онукам.

Після того, як всі питання були улагоджені, співак вирушив додому, зібрав речі і поїхав в аеропорт, щоб полетіти до коханої дружини і сина.

Чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов потрапив в ДТП у Москві (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зустріла травневі свята в Туреччині і відзначила Великдень чайною церемонією.

До речі, нещодавно Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина Михаїла. Шанувальники тут же почали гадати, на кого ж більше схожий малюк - на неї або тата - Влада Топалова.