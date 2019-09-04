Чоловік облив дружину окропом: спливла страшна правда про інцидент (відео)

Анастасія Шаповалова, молода жінка із Запоріжжя, яку чоловік уві сні облив окропом, збиралася піти від чоловіка разом з дітьми. Про це розповів її цивільний чоловік в ефірі програми "Говорить Україна".

Він повідомив, що його дружина не розповідає деякі нюанси в їх відносинах і не признається, що вона сама була винна в тому, що він так жорстоко з нею повівся. За його словами, Шаповалова – велика любителька випити, а також зраджувала йому. А в той день вона збиралася його кинути і піти разом з дітьми жити в іншу квартиру.

Анастасія Шаповалова до інциденту

Напередодні інциденту, вони разом вживали алкоголь, і Анастасія зізналася чоловікові, що зрадила йому. І нібито це був вже не перший, а третій раз. Цивільний чоловік не зміг стримати свій гнів, схопив з плити каструлю з окропом і облив свою дружину.

Анастасія Шаповалова раніше записала з допомогою волонтерів відео, в якому розповіла, що її цивільний чоловік контролював кожен її крок і тероризував її, а те, що вона зважилася піти від нього – викликало в ньому страшну агресію.

Він вилив їй в рот окріп, а потім взяв ножиці і обрізав їй волосся. Дівчина отримала 21% опіків тіла, а також пошкодження слизової оболонки горла.

Чоловік облив дружину окропом у Запоріжжі - моторошні деталі трагедії (Відео: YouTube/Говорить Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у постраждалої Анастасії Шаповалової, яку чоловік облив окропом, відібрали дітей.

А також розповідали про те, що у Харкові 16-річний хлопець до смерті забив дівчину, яка відмовилася з ним зустрічатися.