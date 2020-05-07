Чоловік екс-"ВІА Гри" заразився коронавірусом: ніколи так не хворів

Санта Дімопулос зізналася, що її чоловік Ігор Кучеренко перехворів COVID-19
Санта Дімопулос, колишня учасниця популярної української групи "ВІА Гра", висловилася про коронавірус та зізналася, що хвороба не оминула і її сім'ю - заразився чоловік співачки.
Чоловік 32-річної артистки та матері двох дітей бізнесмен Ігор Кучеренко лікувався від COVID-19 у лікарні 12 днів. Про це Дімопулос повідомила в мережі, висловлюючи свою думку про небезпечний вірус та ставлення до загрози зараження.
Так, співачка була вкрай здивована реплікою про те, що в Україні нібито ніхто не вірить в COVID-19, і запевнила у зворотному.
"Хто не вірить? Де логіка?" - обурилася Санта.
Артистка розповіла, що її чоловік заразився коронавірусом, хоча має сильний імунітет і ніколи не хворів на запалення легенів.
"...каже, що так не хворів ніколи", - зазначила Дімопулос.
Крім того, від коронавірусу померли двоє їхніх знайомих.
"Все дуже серйозно. Бережіть себе", - закликала співачка.
Фото: скрін поста instagram.com/santadimopulos
Санта Дімопулос з чоловіком Ігорем Кучеренком і донькою Софією (Фото: instagram.com/santadimopulos)
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