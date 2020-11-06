Мутований коронавірус з Данії загрожує світові новою пандемією: вчені б'ють на сполох

Вчені зафіксували мутацію коронавірусу на норкових звірофермах в Данії та виявили понад 200 випадків передачі нового штаму вірусу від тварин до людини. Експерти допускають, що це здатне спричинити нову пандемію у світі.

Крім того, мутації COVID-19 в стадах норок і диких тварин, таких як ласки, борсуки, тхори, можуть представляти небезпеку для розробки вакцини. Про це пише The Guardian.

"Існує ризик того, що цей мутований вірус настільки відрізняється від інших, що нам доведеться внести до вакцини щось нове, і тому (мутація) відкине нас всіх у всьому світі до початку", - сказав експерт з вакцин та директор з інфекційних захворювань Державного інституту сироваток Данії (SSI), професор Кору Мьольбак.

У середу в Данії, яка є найбільшим у світі виробником норки, вирішили вбити понад 15 мільйонів тварин через побоювання, що мутація COVID-19, передана від норки до людини, може поставити під загрозу майбутні вакцини.

Як заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, 12 людей вже інфіковані на вірус, а норка, згідно з рекомендаціями SSI, тепер вважається загрозою для здоров'я населення.

При цьому вірусолог з Копенгагенського університету, професор Аллан Рандруп Томсен пішов ще далі та заявив про ризики того, що Данія може стати "наступним Вуханем". Він наголосив, що після мутації вірус "може розвиватися і стати стійким".

Також зазначається, що новий коронавірус поки виявлено на п'яти норкових фермах Данії. У зв'язку з цим влада оголосила про нові суворі правила ізоляції на півночі країни.

"Здається, що мутація варіанту норки виявлена в шипованому білку вірусу Sars-Cov-2, але ми точно не знаємо. І ми не знаємо, яку вакцину будемо мати. Так що необхідні додаткові дослідження", - сказав голландський вірусолог і експерт з зоонози Вім ван дер Поэль.

Він додав, що навіть без мутації тривала циркуляція в стадах норок може становити небезпеку для людини.

Раніше ми писали про те, що в Китаї знайшли активний коронавірус на упаковці заморожених продуктів з магазину. Цей випадок експерти назвали унікальним, так як раніше подібного ніде не зустрічали.

Також повідомлялося, що недавно медик озвучив прогноз по COVID-19 на зиму в Україні.