RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мусорами не стають, а народжуються": відео, де муніципальна варта "воює" з бабцею, розізлило українців

У Луцьку муніципальна варта накинулася на бабусю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Луцьку представники муніципальної варти приїхали на місцевий ринок і вилучили у пенсіонерки її товар. Бабуся продавала ягоди, яблука і квіти в горщиках. Весь товар у неї просто забрали та склали собі в багажник. На захист пенсіонерки встали люди.

Відео конфлікту опублікували в Twitter.

На кадрах відео видно, що представники муніципальної варти, молодий хлопець і дівчина, забрали у бабусі її нехитрі товари - відерце з ягодами, пакет з яблуками та кілька маленьких горщиків з кімнатними квітами.

Люди кинулися на захист пенсіонерки та зажадали повернути товар. Вони пояснювали, що жінці 80 років і вона торгує на ринку не від хорошого життя, а щоб заробити на хліб. Але представники муніципальної варти посилалися на закон.

У якийсь момент бабуся спробувала забрати свої пакети з багажника машини, але муніципали її відтіснили, а люди навколо кинулися її захищати.

"Луцькі муніципали з бабусями воюють, яким по 80 років. Так відноситися і до своїх батьків, то вони хіба чимось відрізняються від орків?"- прокоментував відео автор.

Обережно! У відео є ненормативна лексика!

Відео викликало обурення і серед користувачів Інтернету. Люди відзначають, що якщо бабуся і порушила щось, то навіщо ж у неї забирати її товар, можна зробити попередження.

  • Жах ... коли таке роблять зі старими. Попередження зроби, але забирають відро. Для чого цей хайп у війну?
  • Сором і ганьба за таке... війна зі старенькими бабусями. А ті, хто палене куриво продає на кожному кроці, то їм пофіг. Це ж не у бабки останню копійку забрати!
  • І горщики з фіалками ... це жах ... свої ж…
  • І це в той час, коли більшість виживає, як може…
  • Що це таке? Вам ні з ким воювати, крім як з бабусями, які живуть на пенсію як злидні? З такою вартою й орків не треба
  • Мусорами не стають, а народжуються. Погана генетика. Треба при прийомі на роботу довідку вимагати, що до 5-го коліна в роду не було мусорів. Якщо є - тільки на брудні роботи.

У коментарях також відзначили, що муніципальна варта не має повноважень, щоб виписувати штрафи, оскільки закон про неї, так і не прийняли. І по суті муніципальна варта не може нікого оштрафувати, бо вона сама поза законом.

Також варто відзначити, що муніципальна варта підпорядковується владі міста, а не поліції.

До речі, раніше ми писали про те, що у Рівному неадекват зірвав і познущався з прапора України.

А ще розповідали про те, що патрульні під Києвом допомогли знайти та повернути додому домашнього улюбленця.

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияскандал