"Мусорами не стають, а народжуються": відео, де муніципальна варта "воює" з бабцею, розізлило українців

У Луцьку представники муніципальної варти приїхали на місцевий ринок і вилучили у пенсіонерки її товар. Бабуся продавала ягоди, яблука і квіти в горщиках. Весь товар у неї просто забрали та склали собі в багажник. На захист пенсіонерки встали люди.
Відео конфлікту опублікували в Twitter.
На кадрах відео видно, що представники муніципальної варти, молодий хлопець і дівчина, забрали у бабусі її нехитрі товари - відерце з ягодами, пакет з яблуками та кілька маленьких горщиків з кімнатними квітами.
Люди кинулися на захист пенсіонерки та зажадали повернути товар. Вони пояснювали, що жінці 80 років і вона торгує на ринку не від хорошого життя, а щоб заробити на хліб. Але представники муніципальної варти посилалися на закон.
У якийсь момент бабуся спробувала забрати свої пакети з багажника машини, але муніципали її відтіснили, а люди навколо кинулися її захищати.
"Луцькі муніципали з бабусями воюють, яким по 80 років. Так відноситися і до своїх батьків, то вони хіба чимось відрізняються від орків?"- прокоментував відео автор.
Обережно! У відео є ненормативна лексика!
Відео викликало обурення і серед користувачів Інтернету. Люди відзначають, що якщо бабуся і порушила щось, то навіщо ж у неї забирати її товар, можна зробити попередження.
У коментарях також відзначили, що муніципальна варта не має повноважень, щоб виписувати штрафи, оскільки закон про неї, так і не прийняли. І по суті муніципальна варта не може нікого оштрафувати, бо вона сама поза законом.
Також варто відзначити, що муніципальна варта підпорядковується владі міста, а не поліції.
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