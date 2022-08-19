"Мусорами не стають, а народжуються": відео, де муніципальна варта "воює" з бабцею, розізлило українців

На кадрах відео видно, що представники муніципальної варти, молодий хлопець і дівчина, забрали у бабусі її нехитрі товари - відерце з ягодами, пакет з яблуками та кілька маленьких горщиків з кімнатними квітами.

Люди кинулися на захист пенсіонерки та зажадали повернути товар. Вони пояснювали, що жінці 80 років і вона торгує на ринку не від хорошого життя, а щоб заробити на хліб. Але представники муніципальної варти посилалися на закон.

У якийсь момент бабуся спробувала забрати свої пакети з багажника машини, але муніципали її відтіснили, а люди навколо кинулися її захищати.

"Луцькі муніципали з бабусями воюють, яким по 80 років. Так відноситися і до своїх батьків, то вони хіба чимось відрізняються від орків?"- прокоментував відео автор.

Обережно! У відео є ненормативна лексика!

Відео викликало обурення і серед користувачів Інтернету. Люди відзначають, що якщо бабуся і порушила щось, то навіщо ж у неї забирати її товар, можна зробити попередження.

Жах ... коли таке роблять зі старими. Попередження зроби, але забирають відро. Для чого цей хайп у війну?

Сором і ганьба за таке... війна зі старенькими бабусями. А ті, хто палене куриво продає на кожному кроці, то їм пофіг. Це ж не у бабки останню копійку забрати!

І горщики з фіалками ... це жах ... свої ж…

І це в той час, коли більшість виживає, як може…

Що це таке? Вам ні з ким воювати, крім як з бабусями, які живуть на пенсію як злидні? З такою вартою й орків не треба

Мусорами не стають, а народжуються. Погана генетика. Треба при прийомі на роботу довідку вимагати, що до 5-го коліна в роду не було мусорів. Якщо є - тільки на брудні роботи.

У коментарях також відзначили, що муніципальна варта не має повноважень, щоб виписувати штрафи, оскільки закон про неї, так і не прийняли. І по суті муніципальна варта не може нікого оштрафувати, бо вона сама поза законом.

Також варто відзначити, що муніципальна варта підпорядковується владі міста, а не поліції.