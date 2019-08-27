Мучили 16 годин: під Києвом ґвалтівники викрали жінку на зупинці

Ґвалтівники викрали жінку на зупинці громадського транспорту в Білій Церкві під Києвом, відвезли до себе в квартиру і 16 годин тримали її в неволі. Зловмисники побили її, пограбували і зґвалтували. Злочинців вже затримали і повідомили їм про підозру. Про це 27 серпня розповіли у відділі комунікації поліції в Київській області.

51-річна потерпіла змогла втекти від мучителів і звернулася до правоохоронців.

Жінка розповіла, що близько третьої години ночі двоє невідомих чоловіків на зупинці напали на неї і затягли в автомобіль, після чого відвезли в одну з квартир багатоповерхівки.

Злочинці били її, зламали два ребра, забрали мобільний телефон та гроші.

Ілюстративне фото (vk.com/sputnikgeorgia)

"Коли жінка вже не могла чинити опір, чоловіки по черзі ґвалтували свою полонянку", - йдеться в повідомленні поліції.

Коли зловмисники заснули, жінка накинула на себе одяг одного з ґвалтівників та втекла.

Нелюдами виявилися 35- та 37-річні жителі Білоцерківського району. Зараз вони знаходяться в СІЗО.

Ілюстративне фото: поліція (з відкритих джерел)

У квартирі, де тимчасово проживали злочинці, поліцейські виявили квитанцію про отримання позики в місцевому ломбарді під заставу викраденого мобільного телефону та одягу потерпілої.

Було порушено три кримінальні провадження за ч. ст 2.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу.

Як повідомлялося раніше, не так давно у Києві в гіпермаркеті "Епіцентр" орудував маніяк, який нападав на жінок у кабінках туалету з метою зґвалтування.

Також ми писали про те, що нещодавно під Харковом затримали трьох чоловіків, які брали участь у зґвалтуванні 17-річної дівчини після спільного розпиття спиртних напоїв.