Не мучайте себя. Диетолог рассказала, как контролировать голод во время похудения

Не сравнивайте себя с другими

Выберите свой темп понижения веса, который будет комфортным для вас. Если не прислушаетесь к себе, то быстро выгорите и в конце концов не достигнете цели. Помните, что внешний вид и здоровье - это сугубо индивидуальные вещи, и вы не должны на кого-то равняться в этих вопросах.

Установите режим питания

Обычно превышенное количество калорий берется именно из перекусов, ведь основные приемы пищи часто и так достаточно сытные. Некоторые исследования утверждают, что и слишком частые перекусы, и слишком большие промежутки времени между трапезами могут негативно влиять на контроль аппетита. Поэтому старайтесь соблюдать трехразовое питание с одним перекусом в день, если он вам нужен.

Потребляйте клетчатку

Именно она дает организму неплохое чувство сытости и может понижать уровень аппетита. Клетчатка влияет на микробиом - главный метаболический орган - и уменьшает желание съесть больше. А еще она может надолго насытить организм, что также хорошо влияет на ваш аппетит.

Контролируйте уровень жиров

Чаще именно они вызывают повышенный аппетит и появление лишнего веса, но вместе с тем жиры несут большую пользу для здоровья человека. Поэтому контролируйте их количество в своем рационе и выбирайте жиры из рыбы, авокадо и орехов. Ведь именно жиры стимулируют синтез гормонов, которые могут снизить аппетит.

Ешьте углеводы

Почти всегда их убирают из рациона для похудения, но без углеводов существует более высокая вероятность, что вы чаще будете голодными. Люди, которые добавили в свое питание каши, корнеплоды, бобовые, ягоды и фрукты, имеют меньший аппетит и потому теряют вес.