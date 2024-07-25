Мечты сбываются. Ученые рассказали о препарате, который сможет продлить жизнь женщин

Что показало исследование

Исследование проверяло, может ли иммунодепрессант рапамицин замедлить старение яичников, отсрочив менопаузу и удлинив фертильность. Ученые также пытались определить, может ли препарат снизить риск заболеваний, связанных с возрастом.

На данный момент 34 женщины в возрасте до 35 лет приняли участие в исследовании, известном как "Преимущества рапамицина для лечения репродуктивного старения". Эксперты надеются, что более 1000 женщин присоединятся к научной работе в будущем.

Возглавляющий исследование профессор репродуктивных наук, генетики и развития в Колумбийском университете Юсин Су сообщил, что рапамицин может замедлить старение яичников на 20%, не вызывая побочных эффектов.

Но следует отметить, что препарат может вызвать до 44 побочных эффектов, от легкой тошноты и головных болей до высокого кровяного давления и инфекций. В то же время участники исследования сообщили, что у них улучшилась память и уровень энергии, а также сказали, что качество кожи и волос улучшилось.

"Результаты этого исследования - первого в истории человечества очень, очень увлекательны", - сказал профессор Су.

Что известно о препарате

Предыдущие исследования показали, что иммунодепрессант, обычно используемый для предотвращения отторжения трансплантированного органа, может увеличить продолжительность жизни людей на 9-14%, укрепляя иммунную систему и ухудшающиеся в старости органы.

В то время как предварительные исследования были нацелены на симптомы менопаузы, это первое исследование, направленное на старение яичников, которое, по словам профессора Су, является "фундаментальным двигателем старения у женщин"

Тем временем женщины могут принимать рапамицин в возрасте 30 лет, когда их яичники начали уменьшаться, чтобы замедлить процесс старения, предположила профессор Су.

"Наше видение состоит в том, что женщины в возрасте 30 лет и старше могут просто посетить семейного врача, если хотят иметь больше свободы, когда родят детей", - сказала профессор.

По данным исследователей, яичники, как правило, высвобождают около 50 яйцеклеток в месяц.