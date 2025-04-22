Ваш мозг может "сломаться". Ученые предупредили о негативном влиянии контента для взрослых

О просмотре интимного контента обычно говорят или слишком осторожно, или с табуированным осуждением. Но за последние годы ученые по всему миру начали системно исследовать влияние такого контента на психику и мозг человека. И выводы - не слишком утешительные.

Как просмотр контента для взрослых влияет на мозг человека и чем это грозит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.

Как порнография влияет на мозг человека

Контент для взрослых (а мы имеем в виду эротику и порнографию) присутствовал на протяжении всей истории человечества в различных формах: древнее искусство, скульптуры, картины, статуэтки и многое другое - и до современных модернизированных кинофильмов, целых сайтов в сети.

В течение последних десятилетий было зафиксировано увеличение в разы использования такого контента из-за развития технологий и доступности.

Некоторое время ученые даже не задумывались над тем, а как такой контент способен влиять на мозг человека. Контент для взрослых, который предназначен для усиления сексуального возбуждения или удовольствия, может служить многим целям.

Пользователи могут искать удовольствия, считать это интересным способом борьбы со скукой или пользоваться, потому что они подавлены или напряжены, или хотят убежать от своих чувств.

По данным статистики, порнография - обычное дело в современном мире, потому что еще в 2018 году 91,5% мужчин и 60,2% женщин ответили, что потребляли такой контент в течение последнего месяца.

Что интересно, проблематичное увлечение порнографией и привыкание к ней не указаны в справочнике, который используется для диагностики психического здоровья. Однако такая привязанность может быть очень вредной для многих людей с точки зрения их поведения, отношений и их психического и физического благополучия.

В 2015 году исследование показало, что частый просмотр порнографии связан с уменьшением объема серого вещества в части системы вознаграждений мозга, ответственной за мотивацию и принятие решений.

То есть, мозг постепенно адаптируется к постоянному стимулу, требуя все более интенсивных впечатлений для достижения того же уровня удовольствия.

Вероятно, это является результатом слабой связи между префронтальной корой - частью мозга, которая принимает решения, и вознаграждением, поскольку потребляется больше контента. Это приводит к увеличению тяги и импульсивности.

Привыкание возникает быстро и начинает диктовать правила

Следующее исследование, проведенное в 2016 году, показало, что 49% сталкивались с просмотром контента, который раньше им не был интересен или который они считали отвратительным.

Поскольку порнография может влиять на изменения в мозге и последующие реакции удовольствия, пользователи могут со временем почувствовать потребность искать более экстремальный контент. И это стремление, направленное на превышение химии изменчивого мозга, может привести к срыву в жизни человека, часто в личной жизни.

Другое исследование показало, что чрезмерное потребление порнографии приводит к проблемам в сексуальной жизни. Это может проявляться в виде эректильной дисфункции, снижении сексуального желания и эмоционального отчуждения от партнера.

Как контент для взрослых разрушает жизнь молодежи и подростков

Новые исследования показывают, что ежегодно увеличивается количество молодых людей, которые обращаются за помощью из-за сексуальных проблем, связанных с просмотром порнографии.

В 2022 году ученые выяснили, что 73% подростков в возрасте от 13 до 17 лет уже имеют опыт просмотра контента для взрослых, и многие - уже с 13 лет, и 15% признались, что имели такой опыт в возрасте 10 лет.

Ранний доступ к такому контенту может влиять на формирование представлений о сексуальности и отношениях, а также способствовать развитию зависимости. В 2005 году в подобном исследовании было всего 42% тех, кто уже сталкивался с таким контентом в подростковом возрасте.

Во время исследования 2021 года, которое изучало связь между использованием порнографии и сексуальной дисфункцией у мужчин от 18 до 35 лет, выяснилось, что более 20% сексуально активных участников имеют определенную степень эректильной дисфункции.