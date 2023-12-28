"Мозг ребенка мертв". Сын известного музыканта впал в кому после удаления молочных зубов: детали

С чего все началось

"21 сутки наш невероятный сынишка в коме. Ему констатирована смерть мозга… Из-за ненадлежащего удаления молочных зубов. Наша с женой жизнь разделилась на до и после того злосчастного дня, 8 декабря, когда жена Марианна с сыном Велесом пошли в клинику ООО "ОРИ ГРУПП" (Ori-Dent), чтобы удалить два молочных зубика", - рассказал мужчина.

По его словам, "сотрудники стоматологического центра предложили провести оперативное вмешательство по удалению молочных зубов под общей анестезией". В день операции ребенок "очень протестировал" и не давал надеть на себя маску.

Сын бандуриста (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Тогда, как утверждает отец мальчика, врач-анестезиолог надевала маску "насильно". Мать ребенка это видела и просила все прекратить, но, по словам Пашника, "анестезиолог не послушала и продолжала прижимать маску", после чего сын заснул. Затем началась операция, но впоследствии началась "суета", приехали бригады неотложной помощи.

"К жене вышел медицинский директор ООО "ОРИ ГРУПП", который сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить, и что ребенка переводят в реанимационное отделение ОП "Больница святого Николая" КНП "ТМО №1 г. Львова". Уже от лечащего врача ВАИТ ОП "Больница святого Николая" мы узнали, что ситуация критическая и что сын находится в тяжелом состоянии", - добавил музыкант.

Семья Пашника (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Что сказали врачи

По словам Пашника, уже потом врачи сообщили, что во время стоматологической операции у мальчика произошла "клиническая смерть и врачи слишком долго проводили реанимационные мероприятия, что привело к тяжелому состоянию ребенка".

"После очередного обследования лечащий врач сообщил, что мозг ребенка мертв и его жизнь поддерживают только аппараты. По состоянию на сегодняшний день ситуация каждый раз ухудшается и врачи не дают ни единого шанса нашему сыну на жизнь, ведь все органы понемногу отмирают", - рассказал мужчина.

В настоящее время ребенок в коме (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Что думают родители

Артист написал заявление, уже возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Но убитые горем родители до сих пор не знают, что произошло во время операции.

"Для нас до сих пор не понятно, что нужно было делать в операционной со здоровым ребенком, чтобы сейчас он был в коме без шансов на жизнь. Когда заходим в реанимацию и видим это беспомощное маленькое тельце, которое еще держится за висящую на волоске жизнь, наша жизнь останавливается. И сердце разрывается, что мы не можем помочь нашему Солнышку", - добавил мужчина.

Бандурист поделился, что он не знает, как объяснить двум дочерям, что их брат может не вернуться домой.

Известный музыкант может потерять сына (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

"Не отдают самое ценное"

"Каждый раз прокручиваются слова медицинского директора ООО "ОРИ ГРУПП" Романа Ониська, который оправдывал врачей, говорил, какие же они молодцы, что все вовремя сделали, реанимировали, но это неправда, потому что если бы все было квалифицированно и вовремя, то разве наш сын был бы сейчас на грани жизни и смерти, разве врачи констатировали смерть мозга?!" - отметил Пашник.

При этом он добавил, что "безразличие руководства стоматологического центра" к их горю проявляется и в том, что они не отдают им даже удаленные у ребенка зубки.

"Самое ценное, что у нас осталось от нашего сына, два маленьких, удаленных во время операции зубика, которые дороги нам, ведь они нашего сына... Призываем все органы власти не остаться равнодушными к нашей трагедии, потому что по нашему случаю могут быть другие трагедии …В стране - война, но повод ли это не увидеть такую невероятно страшную историю: здоровый ребенок на грани жизни и смерти из-за удаления молочных зубов" - резюмировал бандурист.

Полный пост от музыканта (скриншот)