Возникнут проблемы с желудком. Доктор наук назвал две очень опасные для здоровья рыбы

Что не так с украинскими рыбными консервами

Дело в том, что в консервах может находиться не та рыба, которая заявлена на этикетке.

"Кулинарные названия разных видов рыб не во всех случаях идентичны научным. Поэтому в консервную банку с надписью, скажем, "сардины в масле" нередко кладут сельдь, а "балтийские шпроты" делают, например, из хамсы", - рассказал ученый.

Также Горобец отметил, что часто в рыбные консервы кладут сельдь вместо сардин.

"Если в банке с надписью "Сардины" вы увидите толстые куски рыбы, то будьте уверены — это сельдь. Многие потребители любят консервированную кильку. Но не факт, что в банке будет именно килька — в нее могут положить тюльку, шпроты, анчоусы, хамсу или какую-то другую мелкую рыбку. В нашей стране и Европе этот вопрос не регулируется законом. А вот в США закон требует, чтобы названия на этикетках соответствовали научным", - рассказал он.

Какая рыба может быть опасной для здоровья

Эксперт отметил, что нужно быть предельно острожными, покупая масляную рыбу и клариевого сома.

"Следует быть осторожными с масляной рыбой, потому что она очень тяжело переваривается. Если вы съедите более 100 граммов, могут возникнуть проблемы с желудком. Потенциально опасен клариевый сом, хотя он и вкусный. Опасность кроется в том, что рыба выдерживает перенаселение и низкий уровень гигиены в цистернах, где ее выращивают", - сообщил Горобец.

"Поэтому в клариевом соме могут в значительном количестве накапливаться токсины, а он все равно будет жить. Но все зависит от производителя. Сом с добросовестных акваферм безопасный, вкусный и питательный, с кустарных — опасный", - резюмировал он.