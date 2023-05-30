RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возникнут проблемы с желудком. Доктор наук назвал две очень опасные для здоровья рыбы

Фото: Какая рыба опасна для здоровья (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В некоторых украинских консервах может находиться совсем не та рыба, что указана на этикетке. А среди рыб могут продаваться и очень неполезные для здоровья.

Об этом рассказал доктор биологических наук Леонид Горобец, пишут "Факты".

Что не так с украинскими рыбными консервами

Дело в том, что в консервах может находиться не та рыба, которая заявлена на этикетке.

"Кулинарные названия разных видов рыб не во всех случаях идентичны научным. Поэтому в консервную банку с надписью, скажем, "сардины в масле" нередко кладут сельдь, а "балтийские шпроты" делают, например, из хамсы", - рассказал ученый.

Также Горобец отметил, что часто в рыбные консервы кладут сельдь вместо сардин.

"Если в банке с надписью "Сардины" вы увидите толстые куски рыбы, то будьте уверены — это сельдь. Многие потребители любят консервированную кильку. Но не факт, что в банке будет именно килька — в нее могут положить тюльку, шпроты, анчоусы, хамсу или какую-то другую мелкую рыбку. В нашей стране и Европе этот вопрос не регулируется законом. А вот в США закон требует, чтобы названия на этикетках соответствовали научным", - рассказал он.

Какая рыба может быть опасной для здоровья

Эксперт отметил, что нужно быть предельно острожными, покупая масляную рыбу и клариевого сома.

"Следует быть осторожными с масляной рыбой, потому что она очень тяжело переваривается. Если вы съедите более 100 граммов, могут возникнуть проблемы с желудком. Потенциально опасен клариевый сом, хотя он и вкусный. Опасность кроется в том, что рыба выдерживает перенаселение и низкий уровень гигиены в цистернах, где ее выращивают", - сообщил Горобец.

"Поэтому в клариевом соме могут в значительном количестве накапливаться токсины, а он все равно будет жить. Но все зависит от производителя. Сом с добросовестных акваферм безопасный, вкусный и питательный, с кустарных — опасный", - резюмировал он.

Напомним, что доктор наук рассказал, в каком мясе больше всего токсинов.

Читайте также, как выбрать безопасные мясные консервы в магазине, чтобы не отравиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
рибаЗдоровое питание