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Могут вызывать рак. В Украине обнаружили опасные сухофрукты с пестицидами

Фото: В Украине производились опасные сухофрукты (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Одесская фирма хотела экспортировать в Польшу партию опасных сушеных слив. В сухофруктах нашли пестициды, которые вызывают рак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Одесской области.

Что известно об опасных сушеных сливах

В сушеных сливах, которые экспортировало одно из предприятий Одессы, обнаружили пестициды – бифентрин и новалурон. 

Сушеные сливы экспортировались из Украины отправителем ООО "МОДЕСТ АГРО", ул. Среднефонтанская, 19-А, в Одессе в Польшу (импортер: "MATEKO", Mateusz Olech, Poland).

В Госпродпотребслужбе призвали украинцев в случае обнаружения указанного груза в обращении, срочно сообщить об этом представителям Главного управления в Одесской области.

Чем опасны пестициды

Бифентрин при большом содержании у людей может вызывать тошноту, боли в брюшной полости, рвоту, а в окружающей среде является высокотоксичным для рыб, небольших морских организмов, пчел. Этот препарат токсичен для человека и может вызывать рак.

Что касается новалурона, то он умеренно токсичен для человека.

 

Ранее мы писали, что в Украину завезли кофе, от которого можно впасть в кому.

А также сообщали, что в Украину завезли опасный фрукт, который может "убить" легкие.

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