Как часто нужно менять домашние тапочки, чтобы избежать опасных заболеваний

Домашние тапочки - это не только удобная обувь для дома, но и важный элемент гигиены. Однако многие люди носят их слишком долго, не подозревая, что старые тапочки могут стать рассадником бактерий и даже вызвать проблемы со здоровьем.
Как часто надо менять домашнюю обувь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Специалисты рекомендуют обновлять тапочки каждые 6-12 месяцев, в зависимости от материала, частоты использования и индивидуальных особенностей организма.
Основные факторы, которые влияют на срок службы тапочек:
Рассадник бактерий и грибков
В закрытых и утепленных моделях скапливается влага, что создает идеальные условия для размножения грибков и бактерий. Это может вызвать неприятный запах, раздражение кожи и развитие грибковых инфекций.
Неправильное положение стопы
Изношенные тапочки перестают обеспечивать надлежащую поддержку. Это может привести к плоскостопию, боли в суставах и даже проблемам с осанкой. Особенно важно следить за состоянием домашней обуви людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Риск падений и травм
Старые тапочки с тонкой или скользкой подошвой могут стать причиной падений и ушибов. Особенно это опасно для детей и пожилых людей.
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В материале использованы источники - InTime, BestLife.