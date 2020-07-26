Можна занести інфекцію: медики несподівано висловилися про небезпеку туалетного паперу

Звичайний туалетний папір може стати дуже небезпечним для здоров'я людини. Таку заяву зробили британські медики та закликали відмовитися від використання туалетного паперу певних сортів.

Як пояснюють фахівці, туалетний папір може завдати шкоди інтимним місцям і навіть пошкодити геніталії. Про це пише видання The Daily Star.

Доктор Діана Галл пояснила, що деякі види туалетного паперу здатні завдати шкоди шкірі та дуже різке витирання може призвести до порізів і розривів у найбільш чутливих місцях. Такий папір викликає сотні мікророзрізів на статевих органах, і це веде до подразнення, свербежу, болючості та розвитку інфекцій.

"Замість того, щоб витирати, ви повинні промочувати геніталії, щоб запобігти мікророзрізам і анальним тріщинам, які являють собою невеликі розриви, в які легко може потрапити інфекція. Вам також слід розглянути альтернативні варіанти, такі як біде і душові туалети", - пояснила доктор Галл.

Вона додала, що на цей момент асортимент туалетного паперу у продажу дуже великий, але далеко не кожен підходить для використання, оскільки в деяких видах містяться хімікати, ароматизатори та барвники. Вони можуть викликати алергічні реакції та додаткове роздратування, набряклість та свербіж.

"Яскравий туалетний папір також може бути пов'язаний з ускладненнями внизу, оскільки він може викликати роздратування таке ж, як ароматизована тканина", - відзначила лікар.

Медики рекомендують використовувати туалетний папір тільки м'яких сортів, який не був оброблений хлором, не містить ароматизаторів і барвників.

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