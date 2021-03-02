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Чи можна захворіти коронавірусом внаслідок вакцинації: інфекціоніст розвіяла міфи

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 20:00
Чи можна захворіти коронавірусом внаслідок вакцинації: інфекціоніст розвіяла міфи Вакцинація від коронавірусу (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Вакцина від коронавірусу не містить живого вірусу, тому вона цілком безпечна для застосування. Спеціалістка дала відповідь на питання багатьох українців про те, чи можна заразитися коронавірусною хворобою після щеплення.

Про це лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко розповіла в ефірі "Громадського Радіо".

Вона зазначила, що вакцина не містить живий вірус. А це значить, що він не зможе існувати в м'язі, оскільки це не серце.

"Вакциною не можна інфікуватися коронавірусом, оскільки в ній немає живого вірусу. В м'язі коронавірус не може існувати, це не його середовище. Для нас вірус буде безпечним в цьому плані, і ми не можемо заразитися внаслідок вакцинації", - пояснила фахівець.

Вона додала, що всім, хто вже перехворів на коронавірус, в будь-якому випадку варто бути уважнішими до свого здоров'я, оскільки імунітет дуже ослаблений після хвороби.

"Тим, хто вже перехворів, не будьте такими безтурботними, через те, що легкий перебіг дає слабкий імунітет. Імунітет у крові залишається від 3 до 6 місяців і невідомо, в який момент імунітет почне критично знижуватися. Присутність імунітету також не передбачає 100% гарантію того, що людина не може бути інфікована повторно", - підкреслила інфекціоніст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар дала пояснення щодо вакцинації від коронавірусу для тих, хто вже перехворів.

А також розповідали про те, що медики назвали відмінні симптоми нового штаму коронавірусу.

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