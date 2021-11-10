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Коли можна вакцинуватися після COVID: Комаровський дав чітку відповідь

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Середа 10 листопада 2021 09:28
Коли можна вакцинуватися після COVID: Комаровський дав чітку відповідь Фото: Доктор Комаровський розповів про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський повідомив українцям, коли можна робити щеплення від коронавірусу, якщо ви їм перехворіли.

Про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

За словами доктора, якщо ви легко перехворіли - можете сміливо робити щеплення вже через місяць, якщо важко - то через три місяці обов'язково вакцинуйтеся.

"На сайті ВООЗ написано: "Навіть якщо ви перехворіли, треба зробити щеплення якомога швидше". Ми говоримо - через три місяці. А моя думка така: якщо ви перехворіли легко - можна робити щеплення через місяць абсолютно спокійно. Якщо ви перенесли в середньої тяжкості або серйозну форму - через три місяці можна і потрібно робити щеплення", - сказав Комаровський.

Медик зазначив, що головна проблема кампанії вакцинації в тому, що народ не усвідомлює важливість щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, що на сайті ВООЗ зазначено, що щеплення від коронавірусу - повинна робитися людині після трьох місяців від перенесеної хвороби.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, чи треба вакцинуватися втретє.

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Доктор Комаровский
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