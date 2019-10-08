Можна вціліти: Комаровський розповів, як не заразитися в сезон застуд

Доктор Комаровський поділився кількома корисними порадами про те, як уникнути зараження вірусними інфекціями в осінньо-весняний період, коли сезон застуд в самому розпалі. Про це іменитий педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.

10 правил, як вціліти в сезон застуд від доктора Комаровського

Менше людей – менше вірусів. Концентрація вірусів на відкритому повітрі в тисячі разів менше, ніж в будь-якому приміщенні, будь то квартира, шкільний клас чи вагон метро.

Комаровський розповів, як не захворіти на ГРВІ в сезон застуд (фото: unsplash.com)

Чим ближче до людини, тим більше шансів заразитися. Якщо Ви побачили, почули людину з явними ознаки ГРВІ (кашель, чхання, закладений ніс), варто тримати максимально можливу дистанцію.

Руки хворого – джерело інфекції. Уникайте непотрібних рукостискань. А якщо потрібно братися за що-небудь в громадських місцях, використовуйте рукавички. Особливо заразні дверні ручки, поручні в громадському транспорті. При цьому шанси зустрітися з вірусом особливо великі там, де багато дітей і багато хворих.

Вірусні частинки цілодобово можуть жити в пильному, сухому і застояному повітрі. Практично миттєво вони гинуть в приміщенні з чистим, прохолодним, вологим і рухомим повітрям.

Комаровський розповів, як не захворіти на ГРВІ в сезон застуд (фото: netdoctor.co.uk)

Оптимальна температура для житлових приміщень: 16-22 градуси, вологість 40-70%.

Мийте руки. Якщо немає можливості, використовуйте дезинфікуючі засоби.

Зволожуйте слизові оболонки краплями або аерозолями на основі сольових розчинів, а рот полощіть звичайною водою. Сольовий розчин можна приготувати самостійно: 1 чайна ложка солі на 1 літр води.