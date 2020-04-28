Чи можна вбити коронавірус самогоном і борсучим жиром: Комаровський дав відповідь

Коронавірус в Україні зафіксований вже в 9 410 осіб, з яких 239 померли, 992 одужали. При цьому в народі існує думка, що коронавірусну інфекцію можуть вбити пари самогону та борсуковий жир. Доктор Комаровський висловився з цього приводу.

За словами експерта, вбити вірус вдихаючи пари спирту з самогонного апарату просто неможливо. Про це він розповів у новому відео на своєму каналі YouTube.

"Пари алкоголю прекрасно всмоктуються зі слизових оболонок людини. Тому ви швидше сп'янієте і вб'єте себе, ніж вірус. Більш того, це небезпечно, не треба так робити", - заявив Комаровський.

Також доктор спростував ефективність лікування коронавірусу борсучим жиром.

Доктор Комаровський розповів, врятує від інфекції самогон і борсуковий жир (відео: YouTube)

Нагадаємо, що Доктор Комаровський розвінчав міф про дезінфекцію. За його словами, у дезінфекції вулиць немає ніякої необхідності, оскільки зараз не Середньовіччя, в якому була поширена холера або чума. Крім того, дезінфекція – це відмінний спосіб вкрасти багато грошей. Адже ніхто не може перевірити чим поливають вулиці – спеціальним засобом або водою.

Раніше повідомлялося про те, що вчені заявили, що більшість антисептиків і санітайзерів дуже небезпечні для людини, оскільки вони можуть викликати мутації вірусів.