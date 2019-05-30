Можна знімати фільми жахів: мережу шокували умови в одеській лікарні

Лікарня в Одесі викликала шок у українців (фото: колаж РБК-Україна)

В Одесі інфекційна лікарня знаходиться в жалюгідному стані

Лікарня в Одесі потрапила в скандал після того, як мешканка міста Лія Чекова опублікувала фотографії і відео жахливого стану медустанови. Мова йде про інфекційну лікарню міста, яка знаходиться на вулиці Пастера.

За словами Лії, її маленьку дитину по швидкій відвезли в цю лікарню. У дитини діагностували ларинготрахеїт. Так, як дитину везли вночі, то їх завели у відділення через службовий (чорний) вхід, оскільки центральний був закритий в цей час.

Опубліковано Liya Chekova Неділя, 26 травня 2019 р.

Лікарня в Одесі викликала шок у українців (відео: facebook.com)

Вона зазначила, що була в дикому жаху від побаченого. На фото вікно - це вікно центрального входу. Видно, що вони дуже брудні і їх давно ніхто не мив.

"Невже дорого коштує фарба, вапно, ганчірка і миючі засоби", - написала Лія.

Жінка обурюється, що в містах зараз децентралізація, так чому ж не можна виділити кошти на міську лікарню. При тому, що Одеса – не бідне місто.

Лікарня в Одесі викликала шок у українців (фото: facebook.com)

"Перед морським вокзалом роблять красиві парки, щоб іноземці, коли вийшли з літака, сказали як красиво. Нехай вони побачать дитячу лікарню Валіховський корпус, вони будуть в шоці", - підсумувала мешканка Одеси.

Користувачі мережі також прокоментували побачене.

Це просто жах! Мені цікаво, чи не соромно головному керуючому? А лікарям там приємно працювати? Люди добрі і тут тільки можна знімати фільми жахів! Біжіть звідти, бо наберетеся такої хвороби, ніякої лікар не вилікує! Боже, я ще такого не бачила!

З цією лікарнею давно таке, що немає грошей на ремонт. Але лікарі там працюють хороші. Выздоравливайте!

Робота це другий дім! Як можна в такому будинку працювати?

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що легендарна українська актриса театру і кіно Ада Роговцева потрапила в лікарню.

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