Якомога раніше: Комаровський зруйнував міф про кондиціонери і немовлят

Комаровський пояснив, чому люди старшого покоління бояться кондиційованого повітря
Доктор Комаровський розповів про те, що використання кондиціонера в приміщенні, де є діти, абсолютно безпечно. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.
За словами Євгена Комаровського, люди старшого покоління, які виросли без кондиціонера, часто висловлюють побоювання, що така техніка в будинку, може нашкодити маленьким дітям.
Подібні побоювання педіатр пояснює лише необізнаністю і відсутністю особистого досвіду використання кондиціонерів і життя в кондиційованому повітрі.
Комаровський зруйнував міф про кондиціонери і маленьких дітей (фото: proofed.com)
У сучасному суспільстві кондиціонери оточують нас повюду, і з максимальною вірогідністю дитина проведе поруч із кондиціонерами все своє життя. Тому, стверджує Комаровський, чим раніше відбудеться знайомство і адаптація дитини до кондиційованого повітря, тим краще.
"Віку, при якому кондиціонер заборонений, не існує. Можна новонародженому. Можна в автомобілі. Можна і потрібно у дитячій кімнаті", - стверджує Комаровський.
Комаровський зруйнував міф про кондиціонери і маленьких дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Раніше ми писали про те, що педіатр зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.
Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.
Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.