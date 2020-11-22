Чи можна приймати душ при високій температурі: лікар дав вичерпну відповідь

Хворих з високою температурою регулярно хвилює питання, чи можна приймати душ під час хвороби. Виявляється, ніяких особливих протипоказань для водних процедур під час хвороби немає і якщо у хворого досить сил і поруч є допомога – то приймати душ навіть корисно.

Як розповів терапевт і кардіолог Олександр М'ясников у коментарі для видання "МедикФорум", поширена теорія про те, що хворим можуть нашкодити водні процедури при температурі – міф.

Він вважає, що щоденна гігієна повинна дотримуватися незалежно від наявності підвищеної температури або її відсутності й навіть при легкому нездужанні варто обов'язково ходити в душ.

"Який сенс лежати в поту і пахнути усіма "ароматами" немитого тіла? Після води шкіра починає дихати, хворому просто стає легше", - вважає фахівець.

Він зазначив, що при дуже високій температурі, яка доходить до 39-40 градусів, хворій людині складно буде відвідати душ без сторонньої допомоги. Однак і в такому випадку дотримання елементарної гігієни необхідно.

"Треба обтирати людину вологою тканиною, це може принести полегшення", - додав М'ясников.

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