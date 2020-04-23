Чи можна підчепити коронавірус в супермаркеті: відповідь вас дуже здивує

Коронавірус у світі інфікував вже понад 2,5 мільйона осіб і продовжує поширюватися по планеті. Багатьох українців хвилює питання, чи небезпечний похід в супермаркет, і чи можна заразитися COVID-19 через предмети в магазині. На це дали відповідь німецькі вчені, які впевнені, що через кошик в супермаркеті ризик "підчепити" коронавірус мізерно малий. Так стверджує Команда вірусолога професора Хендріка Штрека з баварського міста Хайнсберг.

Вчені з'ясували, що на поверхні життєздатних вірусів практично немає. Ні на дверних ручках, ні на кнопках зливних бачків. Навіть у будинках, де були інфіковані всі члени сім'ї, все виявилося чисто. Тому вчені вважають, що заразитись в супермаркеті, магазині одягу або перукарні неможливо.

На думку фахівців, люди заражаються тільки при тісному контакті, коли крапельки небезпечного слизу попадають від хворого на слизові оболонки здорової людини.

Лікар-інфекціоніст вищої категорії, науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України кандидат медичних наук Віталій Янченко підтвердив цей факт.

"Я дивився передачу одного з німецьких телеканалів, де Хендрік Штрек доповідав про результати дослідження. І ведучий поставив йому таке ж питання. Вчений визнав, що коли хворий чхне в руку і візьметься за нею предмет, який незабаром потрапить до іншої людині, то ймовірність зараження на 100% виключити не можна. Хоча і не пояснив, як довго вірус зберігає активність на поверхні. Все ж я для себе зробив висновки, що в супермаркеті через кошик не заражусь", - розповів він "Фактам".

Лікар нагадав українцям, що все-таки ймовірність зараження існує, тому в магазин краще всього одягати рукавички та захисну маску.

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