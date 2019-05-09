Можна таі потрібно! Комаровський розвіяв міфи про лікування ГРВІ

Євген Комаровський розповів, чи доцільно звільнення від фізкультури в школі після ГРВІ, а також розвіяв популярні міфи про захворювання. Відповідний пост доктор опублікував у соцмережі Instagram.

"Якщо у дитини було загострення бронхіальної астми, або у дитини була пневмонія і т. д., після такого ГРВІ він, напевно, має якийсь час поберегтися", - пише Комаровский.

Доктор виділяє, що після перенесеної ГРВІ вкрай не рекомендується перебувати у задушливому замкнутому просторі, на сухому повітрі. Однак, щоб впоратися з хворобою швидше, потрібно пити достатню кількість рідини. Також лікар розповів, у яких випадках не варто відмовлятися від занять спортом.

Скріншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Тим не менш, у разі легкої та середньої тяжкості ГРВІ, після нормалізації температури, зовсім не привід сидіти на лавці. Займатися спортом можна та потрібно, але від цих занять дитина повинна отримувати задоволення. Тобто, якщо у дитини болять руки, ноги, голова, вона не може встати, то її не треба гнати на фізкультуру", - зазначив Коморовський.

Нещодавно доктор Комаровський розкрив п'ять важливих секретів, як швидко навчити дитину читати.

Раніше Євген Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вжиття алкоголю під час вагітності.