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Як можна боротися? У поїзді Укрзалізниці зганьбили провідника

STYLERЖиття    27.10.2019 - 18:12
Як можна боротися? У поїзді Укрзалізниці зганьбили провідника
Укрзалізниця потрапила в скандал ( фото: facebook.com/donzaliznytsia)

Укрзалізницю присоромили за провідників, які не борються з курінням, а самі палять

Укрзалізниця потрапила в черговий скандал через провідників-курців у поїздах, де куріння заборонено вже давно. Так, на сторінці в Facebook Громадський контроль Укрзалізниці з'явився пост зі скаргами на співробітника поїзда №133 Івано-Франківськ - Миколаїв. Саме там, у вагоні № 15 6 грудня пасажир помітив провідника, який всю дорогу курив у тамбурі біля пічки, а також не перешкоджав курінню пасажирів.

"Провідник ні одному з пасажирів не робив зауваження про заборону куріння в неробочому тамбурі .... тому, що сам провідник неодноразово палив у робочому тамбурі біля піки. Що вимагати від пасажирів, якщо сам провідник курить у вагоні?" - сказано в скарзі на сторінці.

Як можна боротися? У поїзді Укрзалізниці зганьбили провідникаСкріншот поста (facebook.com/publiccontrolUZ)

В коментарях до посту не всі користувачі погодилися зі скаргою. Деякі вважають, що права курців мають бути захищені.

  • А де палити провіднику? На станції йому не можна, він у формі, в пункті формування та обігу? Але ж іноді це 15-20 годин....
  • Кидати палити. Тоді і буде менше скарг на низькі зарплати.
  • А може не треба з цим боротись?
  • До речі, а чому ми порушуємо права курців?

Як можна боротися? У поїзді Укрзалізниці зганьбили провідникаЯк можна боротися? У поїзді Укрзалізниці зганьбили провідникаСкріншот коментарів

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