Так можна тільки по хворобі: Винника рознесли на "Танцях з зірками"

"Танці з зірками" в 4 ефірі 20 вересня показали багато чуттєвих номерів, емоції зашкалювали. Останніми свій пасадобль показували улюбленець всіх "вовчиць" Олег Винник в парі з Оленою Шоптенко. Попри старання артиста, він наразився на критику.

Річ у тому, що Олег з Оленою станцювали емоційний пасадобль не на паркеті, а на концерті в Житомирі. Адже танці танцями, а шанувальниці чекають Винника по всій Україні.

Григорій Чапкіс не побачив у "Танцях" пасадобля, Никитюк танець побачила, а от Олега - ні, через що готова була йти "вити на молодий місяць". А ось Катерина Кухар сказала, що танцювати так можна тільки по причині хвороби. Вона порадила погоджувати свій гастрольний графік з участю в шоу. Влад Яма танець Олега та Олени похвалив, але оцінку поставив невисоку.

За свій танець Олег Винник та Олена Шоптенко отримали високу оцінку - 36 балів.

Олег Винник та Олена Шоптенко, пасадобль у Житомирі (відео: YouTube/Танці з зірками)

В коментарях українці не дуже схвально висловилися про танцювальні здібності Винника:

"Слабенький він у танцях, дуже слабенький. Будуть тягнути за вуха у фінал, може навіть вуха відірвуть";

"Він її так кинув в кінці, я аж подумала, що разом з нею полетить в зал. Дуже самовпевнений, потрібно приділяти більше часу партнерці";

"Оцінки шокували, він на 30 заслужив, але не 36";

"Альонушка, як завжди, на висоті. Винник - ніякий. Ще й завив в кінці..."

Нагадаємо, що шоу після четвертого ефіру покинула українська "пушка" Alyona Alyona і її партнер Юрій Гурич. А ось пара Надія Мейхер і Кирило Васюк "зірвали" на паркеті 40 балів із 40 можливих. Друга "ВІА Гра" Санта Дімопулос з Максом Леоновим на один бал поступилася Мейхер.