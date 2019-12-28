Можна з антибіотиками: Супрун шокувала новими фактами про алкоголь

Уляна Супрун повідомила, наскільки шкідливі алкогольні напої
Уляна Супрун розповіла нові факти про алкоголь перед новорічними застіллями, які незабаром розпочнуться в Україні. Екс в. о. міністра охорони здоров'я нагадала, що алкоголь шкідливий, він викликає онкологічні захворювання, а також зазначила, що безпечної дози спиртного абсолютно не існує. Про це медик написала на своїй Facebook-сторінці.
Факти про алкоголь:
- Алкоголь діє на кожну клітину тіла. Він призводить до серцево-судинних захворювань, діабету. Також популярним міфом є корисність алкоголю для здоров'я. Це неправда. Він не продовжує життя і не рятує від депресії.
- Всупереч популярному міфові, алкоголь зовсім не зігріває. Навпаки - він розширює судини, а приплив крові викликає відчуття тепла. Тіло поступово знижує температуру і замерзає.
- Алкоголь немає ніяких профілактичних властивостей. Він не оздоровлює організм, а навпаки шкоди від його наслідків більше, ніж користь.
- Якщо ви приймаєте ліки - краще відмовитися від алкоголю. Але те, що алкоголь не можна поєднувати з антибіотиками - це міф. Він несумісний тільки з деякими.
- Під час вагітності потрібно виключити алкоголь повністю. Навіть один келих може позначитися на здоров'ї майбутньої дитини.
- Не вживайте спиртні напої при дітях. Так ви втрачаєте свій авторитет і довіру.
- Якщо ви не можете зовсім відмовитися від міцних напоїв - вживайте їх правильно. Наприклад, запивайте спиртне водою.
- Приймати активоване вугілля перед застіллям зовсім не потрібно. Немає ніяких доказів позитивного впливу його на організм.
- Безпечної дози алкоголю не існує. Пам'ятайте це.
- Ніколи не сідайте за кермо напідпитку. Будь-який відсоток алкоголю в крові збільшує ризик потрапити або спровокувати аварію.
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