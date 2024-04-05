Можно впасть в кому и испортить зрение. В Украину завезли ядовитый болгарский перец

Что нужно знать о ядовитом овоще

Привезли ядовитые овощи на украинскую территорию из Польши. Вырастили перец с химикатами в Иордании.

"Сообщается, что в Украину (получатель ООО "МОДЕНА УКРАИНА") овощ ввезли из Польши (оптовик: VITA FRUIT sp.zoo, Przeworsk)", - сказано в сообщении.

В продукте обнаружили два вещества в повышенной концентрации, из-за чего они могут привести к неблагоприятным последствиям – акарицид и инсектицид.

Оба вещества могут спровоцировать отравление, интоксикацию и раздражение кожи.

Чем опасен форметанат

Форметанат является инсектицидом и акарицидом, применяемым для обработки семян и некоторых видов фруктов, таких как цитрусовые, персики, нектарины, груши, яблоки и помидоры. Химически он относится к карбаматам и содержит еще одну активную группу - формамидиновую, определяющую его влияние на насекомых.

Человек и животные могут получать этот химик через пищу, воду или вдыхание. Симптомы острого отравления форметанатом включают тошноту, рвоту, боль в животе, слюнотечение, диарею, повышенную потливость, нарушение зрения, слабость, затрудненное дыхание и повышение АД. В случаях тяжелого отравления могут возникнуть судороги, а потерпевший может впасть в кому.

Эти эффекты обусловлены механизмом действия инсектицида: он вращает фермент ацетилхолинэстеразу, который разрушает ацетилхолин, нейромедиатор, участвующий в передаче сигнала от нервов к мышцам и в центральной нервной системе.

Избыток этого вещества в организме приводит к нарушению функционирования нейронов. Форметанат не обладает канцерогенными свойствами, и его хроническая токсичность для млекопитающих слабо исследована.