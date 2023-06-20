Можно избежать неприятных ситуаций: вот что нужно сделать после парковки автомобиля

Можно избежать столкновений

В первую очередь перевернутый руль позволяет защитить автомобиль от столкновений на тесных стоянках. К примеру, если сосед по парковке случайно заденет ваше авто, то удар будет не по кузову, а по колесу.

Также руль надо оставлять перевернутым при стоянке на спуске: при непроизвольном движении машина упрется в бордюр.

Легкий выезд с парковки

В частности, если авто неподвижное, колесо, не усиленное специальными механизмами, бывает трудно повернуть, особенно при нехватке места на парковке. А при предварительной установке колес в нужном положении достаточно будет лишь нажать на педаль газа.

Кроме того, оставляя руль в перевернутом состоянии, часть, где обычно находятся ладони водителя, будет находиться в тени. Это будет предотвращать перегреву.

Основные ошибки водителей во время движения

Отсутствие концентрации за рулем

На дороге необходимо соблюдать граничную концентрацию независимо от того, с какой скоростью вы едете. Проблемы с концентрацией за рулем отмечаются как у водителей, только-только отучившихся в автошколе, так и у опытных автолюбителей.

Чрезмерная самоуверенность

Получив хороший опыт вождения, изучив все улицы и знаки в вашем городе, у водителя все больше притупляется бдительность и концентрация. Он начинает превосходить допустимую скорость и возникают маленькие нарушения.

Такое несоблюдение ПДД может привести к серьезным последствиям.

Управление автомобилем в стрессовой ситуации

В таком состоянии человек не может концентрировать свое внимание, часто чрезмерно эмоционально воспринимает сложившиеся обстоятельства, поэтому не можем поступать правильно за рулем.

Старайтесь избегать вождения в случае, когда вы нервничаете или находитесь в стрессовой ситуации. Все потому, что вероятность дорожно-транспортных происшествий увеличивается.