Можно избежать неприятных ситуаций: вот что нужно сделать после парковки автомобиля

Часто водители после парковки авто оставляют руль перевернутым. Это нужно для того, чтобы избежать ДТП и других неприятных ситуаций.
Почему этим категорически нельзя пренебрегать - читайте на Styler ниже.
В первую очередь перевернутый руль позволяет защитить автомобиль от столкновений на тесных стоянках. К примеру, если сосед по парковке случайно заденет ваше авто, то удар будет не по кузову, а по колесу.
Также руль надо оставлять перевернутым при стоянке на спуске: при непроизвольном движении машина упрется в бордюр.
В частности, если авто неподвижное, колесо, не усиленное специальными механизмами, бывает трудно повернуть, особенно при нехватке места на парковке. А при предварительной установке колес в нужном положении достаточно будет лишь нажать на педаль газа.
Кроме того, оставляя руль в перевернутом состоянии, часть, где обычно находятся ладони водителя, будет находиться в тени. Это будет предотвращать перегреву.
Отсутствие концентрации за рулем
На дороге необходимо соблюдать граничную концентрацию независимо от того, с какой скоростью вы едете. Проблемы с концентрацией за рулем отмечаются как у водителей, только-только отучившихся в автошколе, так и у опытных автолюбителей.
Чрезмерная самоуверенность
Получив хороший опыт вождения, изучив все улицы и знаки в вашем городе, у водителя все больше притупляется бдительность и концентрация. Он начинает превосходить допустимую скорость и возникают маленькие нарушения.
Такое несоблюдение ПДД может привести к серьезным последствиям.
Управление автомобилем в стрессовой ситуации
В таком состоянии человек не может концентрировать свое внимание, часто чрезмерно эмоционально воспринимает сложившиеся обстоятельства, поэтому не можем поступать правильно за рулем.
Старайтесь избегать вождения в случае, когда вы нервничаете или находитесь в стрессовой ситуации. Все потому, что вероятность дорожно-транспортных происшествий увеличивается.
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