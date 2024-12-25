Можно похудеть и без тренировок. Тренер назвал вещь №1, которая нужна для потери веса

Что происходит во время тренировки?

В начале физических нагрузок организм использует глюкозу из крови и запасы гликогена из мышц и печени. Лишь после их исчерпания (примерно через 30-40 минут) начинает сжигаться жир. Поэтому популярны рекомендации выполнять кардио натощак или ограничивать углеводы накануне вечером, чтобы ускорить этот процесс.

Жиросжигание во время тренировок: мифы и реальность

Незначительное количество жира можно сжечь во время физических упражнений, однако основное жиросжигание происходит не во время тренировки, а во время отдыха. Даже если вы потратили энергию во время тренировки, организм ее восстановит, если нет дефицита калорий.

Главный принцип похудения - ежедневный дефицит калорий. Если ваш организм нуждается в 1500 ккал, а вы потребляете 1200, то недостающие 300 ккал будут взяты из жировых запасов.

Для похудения важен дефицит калорий (Скриншот)

Какие тренировки выбрать?

Силовые тренировки - помогут сохранить мышцы, которые являются энергозатратными, даже в состоянии покоя. Кардио - способствует дополнительному сжиганию калорий, особенно при контроле пульса (120-130 ударов в минуту). Ходьба - простая, но эффективная активность, которую можно сочетать с другими тренировками.

Питание - это ключ к успеху

Обеспечьте сбалансированное питание с достаточным количеством белка, что предотвратит потерю мышц.

Избегайте экстремальных диет, таких как кето, которые могут иметь побочные эффекты.

Эффективные советы для похудения

Высыпайтесь. Недостаток сна при дефиците калорий может приводить к потере мышц, а не жира.

Не фокусируйтесь только на потере веса, ведь качество фигуры зависит не только от низкого процента жира, но и от развитых мышц.

Знайте, что для похудения вещь №1 - это создать дефицит калорий, затем сбалансировать питание и сочетать различные типы физической активности. Не ограничивайтесь только одним видом тренировок, а также заботьтесь о здоровом сне. Это обеспечит хороший результат без вреда для организма.