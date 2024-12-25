Можно похудеть и без тренировок. Тренер назвал вещь №1, которая нужна для потери веса

Жиросжигание - это не только тренировки, но и комплексный подход, где основную роль играет питание, в частности дефицит калорий. Это и есть основная вещь, которая нужна для потери веса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.
В начале физических нагрузок организм использует глюкозу из крови и запасы гликогена из мышц и печени. Лишь после их исчерпания (примерно через 30-40 минут) начинает сжигаться жир. Поэтому популярны рекомендации выполнять кардио натощак или ограничивать углеводы накануне вечером, чтобы ускорить этот процесс.
Незначительное количество жира можно сжечь во время физических упражнений, однако основное жиросжигание происходит не во время тренировки, а во время отдыха. Даже если вы потратили энергию во время тренировки, организм ее восстановит, если нет дефицита калорий.
Главный принцип похудения - ежедневный дефицит калорий. Если ваш организм нуждается в 1500 ккал, а вы потребляете 1200, то недостающие 300 ккал будут взяты из жировых запасов.
Знайте, что для похудения вещь №1 - это создать дефицит калорий, затем сбалансировать питание и сочетать различные типы физической активности. Не ограничивайтесь только одним видом тренировок, а также заботьтесь о здоровом сне. Это обеспечит хороший результат без вреда для организма.
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