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Можно похудеть и без тренировок. Тренер назвал вещь №1, которая нужна для потери веса

Среда 25 декабря 2024 09:40
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Можно похудеть и без тренировок. Тренер назвал вещь №1, которая нужна для потери веса Фото: Как избавиться от лишнего веса (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Юрий Попко

Жиросжигание - это не только тренировки, но и комплексный подход, где основную роль играет питание, в частности дефицит калорий. Это и есть основная вещь, которая нужна для потери веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.

Что происходит во время тренировки?

В начале физических нагрузок организм использует глюкозу из крови и запасы гликогена из мышц и печени. Лишь после их исчерпания (примерно через 30-40 минут) начинает сжигаться жир. Поэтому популярны рекомендации выполнять кардио натощак или ограничивать углеводы накануне вечером, чтобы ускорить этот процесс.

Жиросжигание во время тренировок: мифы и реальность

Незначительное количество жира можно сжечь во время физических упражнений, однако основное жиросжигание происходит не во время тренировки, а во время отдыха. Даже если вы потратили энергию во время тренировки, организм ее восстановит, если нет дефицита калорий.

Главный принцип похудения - ежедневный дефицит калорий. Если ваш организм нуждается в 1500 ккал, а вы потребляете 1200, то недостающие 300 ккал будут взяты из жировых запасов.

Можно похудеть и без тренировок. Тренер назвал вещь №1, которая нужна для потери весаДля похудения важен дефицит калорий (Скриншот)

Какие тренировки выбрать?

  1. Силовые тренировки - помогут сохранить мышцы, которые являются энергозатратными, даже в состоянии покоя.
  2. Кардио - способствует дополнительному сжиганию калорий, особенно при контроле пульса (120-130 ударов в минуту).
  3. Ходьба - простая, но эффективная активность, которую можно сочетать с другими тренировками.

Питание - это ключ к успеху

  • Обеспечьте сбалансированное питание с достаточным количеством белка, что предотвратит потерю мышц.
  • Избегайте экстремальных диет, таких как кето, которые могут иметь побочные эффекты.

Эффективные советы для похудения

  • Высыпайтесь. Недостаток сна при дефиците калорий может приводить к потере мышц, а не жира.
  • Не фокусируйтесь только на потере веса, ведь качество фигуры зависит не только от низкого процента жира, но и от развитых мышц.

Знайте, что для похудения вещь №1 - это создать дефицит калорий, затем сбалансировать питание и сочетать различные типы физической активности. Не ограничивайтесь только одним видом тренировок, а также заботьтесь о здоровом сне. Это обеспечит хороший результат без вреда для организма.

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