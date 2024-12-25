Можно похудеть и без тренировок. Тренер назвал вещь №1, которая нужна для потери веса
Жиросжигание - это не только тренировки, но и комплексный подход, где основную роль играет питание, в частности дефицит калорий. Это и есть основная вещь, которая нужна для потери веса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.
Что происходит во время тренировки?
В начале физических нагрузок организм использует глюкозу из крови и запасы гликогена из мышц и печени. Лишь после их исчерпания (примерно через 30-40 минут) начинает сжигаться жир. Поэтому популярны рекомендации выполнять кардио натощак или ограничивать углеводы накануне вечером, чтобы ускорить этот процесс.
Жиросжигание во время тренировок: мифы и реальность
Незначительное количество жира можно сжечь во время физических упражнений, однако основное жиросжигание происходит не во время тренировки, а во время отдыха. Даже если вы потратили энергию во время тренировки, организм ее восстановит, если нет дефицита калорий.
Главный принцип похудения - ежедневный дефицит калорий. Если ваш организм нуждается в 1500 ккал, а вы потребляете 1200, то недостающие 300 ккал будут взяты из жировых запасов.
Для похудения важен дефицит калорий (Скриншот)
Какие тренировки выбрать?
- Силовые тренировки - помогут сохранить мышцы, которые являются энергозатратными, даже в состоянии покоя.
- Кардио - способствует дополнительному сжиганию калорий, особенно при контроле пульса (120-130 ударов в минуту).
- Ходьба - простая, но эффективная активность, которую можно сочетать с другими тренировками.
Питание - это ключ к успеху
- Обеспечьте сбалансированное питание с достаточным количеством белка, что предотвратит потерю мышц.
- Избегайте экстремальных диет, таких как кето, которые могут иметь побочные эффекты.
Эффективные советы для похудения
- Высыпайтесь. Недостаток сна при дефиците калорий может приводить к потере мышц, а не жира.
- Не фокусируйтесь только на потере веса, ведь качество фигуры зависит не только от низкого процента жира, но и от развитых мышц.
Знайте, что для похудения вещь №1 - это создать дефицит калорий, затем сбалансировать питание и сочетать различные типы физической активности. Не ограничивайтесь только одним видом тренировок, а также заботьтесь о здоровом сне. Это обеспечит хороший результат без вреда для организма.
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