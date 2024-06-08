Можно "подсесть" и потерять себя? Психолог развеял самый популярный миф об антидепрессантах

Возникает ли зависимость от антидепрессантов

Как объясняет Олег Чабан, современные антидепрессанты не могут вызывать зависимость, поэтому "подсесть" на них невозможно. Принимать их бесконтрольно нельзя, должно быть назначение врача.

Назначать антидепрессанты массово или пить их без назначения врача - это неудачная идея.

Как выбирают препарат для пациента

"Я противник того, чтобы из самолета или вертолета поливать население антидепрессантами. Нет. Лучше обойтись без препаратов и сделать все, чтобы не добраться до препаратов. Но есть ситуации, когда без препаратов не обойтись. И тут как раз - профессиональная помощь. Только врач-психиатр может выставить диагноз и назначить препараты. Также препарат может назначить семейный врач", - отмечает эксперт.

Он добавил, что препаратов очень много, и только врач может подобрать нужный под определенный синдром, а еще у каждого человека своя генетика и все остальное, что обрабатывает эти препараты.

"Все остальные специалисты могут диагностировать "синдром", даже семейный врач может диагностировать эмоциональную проблему и предложить пройти соответствующий тест. Семейный врач может назначить медикаментозное лечение, например, если диагностирует у вас "тревожно-депрессивный синдром", - объясняет Олег Чабан.

Он отметил, что назначать антидепрессанты себе самостоятельно нельзя ни в коем случае. Но если врач вам предлагает пройти курс антидепрессантов - не стоит паниковать и бояться стать зависимым от таблеток.