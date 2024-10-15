Нельзя ни плакать, ни смеяться: самые абсурдные правила в КНДР, за которые могут даже казнить

Северная Корея - наиболее закрытая и самая суровая страна в мире. Законодательство КНДР очень строгое и есть целый список запретов, порой абсурдных, за которые могут строго наказать.

Религия

В Конституции КНДР провозглашена свобода религии. Но на самом деле никакой религии в Северной Корее нет и в свое время христианство было жестоко подавлено, а христиане - убиты.

За чтение Библии или Корана могут бросить в тюрьму и даже казнить. И такие случаи в этой стране уже были. Вся атрибутика, связанная с религией - тоже под запретом.

Распределение по группам

В КНДР с 1957 года есть распределение населения по группам - по социальному и финансовому статусу. И у каждой группы есть свои отдельные права и свободы.

Первая группа (лояльные или помидоры) - это социальная и политическая элита. Они могут сами выбирать, где им учиться, работать. А еще они вправе работать на высших государственных должностях. Считается, что это люди, доказавшие свою преданность партии.

Вторая группа (яблоки) - среднестатистические граждане КНДР.

Третья группа (виноград) - преступники, политические активисты, гражданские активисты. И автоматически в эту группу попадают все, кто с ними связан - семья, друзья и знакомые. Учитывая, что стать преступником в этой стране очень легко, например, за попытку позвонить за границу, эта группа достаточно велика.

Статус каждого гражданина называется сонбун и он заносится в личное дело человека, которое открывается на каждого при достижении 17 лет в КНДР. Впоследствии это может повлиять на разные аспекты жизни.

Синие джинсы под запретом

Если вы финансово можете позволить себе джинсы, то никто за это наказывать не будет. Но они должны быть только черного цвета, потому что синие или голубые в КНДР - запрещены. Считается, что такой элемент одежды олицетворяет весь мировой империализм.

Пострадать могут даже туристы: гулять в синих джинсах можно, а вот для посещения памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру придется переодеться.

Никакого интернета и Wi-Fi

В Северной Корее есть интернет и компьютеры, но связь исключительно внутренняя. Интранет - внутренняя компьютерная сеть "Кванмен", в которой около 5000 сайтов. Выхода на сайты других стран нет, ну разве только у высокопоставленных лиц.

Такого понятия, как Wi-Fi в КНДР, просто не существует. И мобильных устройств с внутренним интернетом у обычных обитателей нет. С китайских планшетов, адаптированных для КНДР, удаляют модули Wi-Fi и Bluetooth.

За границу нельзя

Выехать из Северной Кореи в другую страну - невозможно. Для этого нужно получить официальное разрешение от высшего руководства, а это почти из области фантастики. Пограничники обладают полномочиями убивать на месте тех, кто пытается вырваться за пределы страны нелегально.

И по стране ездить тоже нельзя

Путешествовать внутри КНДР тоже нельзя. Для того чтобы выехать из своего города или села, нужно иметь серьезное основание. Например, для работы или обучения - поэтому эта опция доступна только лицам первой группы.

Валюта

Туристам, попадающим в Южную Корею, пользоваться национальной валютой запрещено - северокорейскими вонами. Есть отдельные магазины для иностранцев, где можно рассчитаться евро, юанями и долларами.

А вот купить что-нибудь в магазине для местных жителей не получится. И вообще иностранцам запрещено в такие магазины заходить.

Прически

В КНДР есть четкие правила по прическам и в 2013 году было избрано 18 женских и 10 мужских вариантов. И выбрать можно только из утвержденного списка.

А еще есть интересное правило - после замужества женщина должна укоротить свою прическу. Считается, что таким образом власть борется с аморальным и развратным поведением.

Велосипеды - не для всех

Женщинам в КНДР запрещают ездить на велосипедах. Даже как пассажиркам. Могут не только оштрафовать, но и забрать транспортное средство.

Этот запрет строго ударил по среднему классу, потому что у них нет авто, мотоциклов или других транспортных средств. А на велосипедах можно возить ребенка или поехать на рынок.

Запрет на музыку

Слушать иностранных исполнителей - запрещено. Радио, ТВ, СМИ и даже внутренний интернет - все под контролем спецслужб. Все иностранное, по мнению властей, оскорбляет национальные ценности.

Траур

В период траура по Ким Чен Иру корейцы должны были 100 дней плакать. В тот период вся страна ушла в сплошную депрессию.

Однако, если кто-то сдерживал свои чувства, не падал на колени, не оплакивал громко лидера, то власти могли отправить нарушителя в трудовой лагерь или вообще - казнить.

Но при этом по закону Ким Чен Инна гражданам запрещено оплакивать умерших родственников.

Сон и зевота

Зевать или засыпать на заседаниях власти нельзя. Когда-то был случай: министр Народных вооруженных сил Хэн Эн Чхоль уснул во время речи главы государства. И поплатился за это своей жизнью.

Запрет на покупку недвижимости

Квартиры в Северной Корее не продаются, их распределяет государство. Переехать из села в Пхеньян - невозможно, и такая привилегия может выпасть разве что избранным и только за особые заслуги.

Однако существует черный рынок жилья. На нем можно купить квартиру за 70-90 тысяч долларов. Но зарплата у обычного корейца, говорят не больше 5 долларов. В месяц.

Машину купить тоже нельзя

Владелец автомобиля в КНДР - это очень богатый и влиятельный человек. Ибо средство передвижения в этой стране действительно роскошь - в среднем машина стоит 30-40 тысяч долларов.

Просмотр сериалов

В 2013 году было казнено примерно 60 жителей Северной Кореи - за просмотр южнокорейских сериалов. В 2014 году - еще 50 человек, среди которых было 10 чиновников.

Алкоголизму - бой

Жителям КНДР пить алкоголь не запрещено. Можно только стакан и только во время государственных праздников. В 2013 году был казнен офицер - за употребление алкоголя во время 100-дневного траура по Ким Чен Иру.

Купить презервативы и средства гигиены почти невозможно

Жители Северной Кореи не имеют доступа к простым вещам, таким как презервативы или тампоны. О существовании презервативов даже не все корейцы знают.

Когда-то они появились на черном рынке, но особым спросом не пользовались, поэтому их перестали привозить. Если бы вдруг кому-нибудь было нужно - найти почти нереально.

Похожая проблема и с гигиеническими тампонами - в корейских магазинах их нет, по крайней мере, в тех, что для местных жителей. Женщины в КНДР пользуются обычными тканями, даже не одноразовыми.

Быть счастливым запрещено

В 2021 году в КНДР издали новый запрет - смеяться и громко плакать в течение 11 дней, чтобы отпраздновать 10 лет правления Ким Чен Ина и почтить годовщину смерти его отца.

Любые признаки счастья, употребления алкоголя, празднования дней рождения в этот период под запретом. А 17 декабря, в день смерти лидера корейцам вообще запретили покупать продукты.

Говорят, что полиция была даже проинструктирована, чтобы искать людей, которые выглядят недостаточно расстроенными.

Кока-кола

До 2015 года в мире было всего две страны, где официально действовал запрет на продажу Кока-Колы: Куба и Северная Корея. На Кубе решили, что пусть люди пьют этот популярный газовый напиток, а КНДР не сдается, поэтому Кока-колы нет в магазинах, исключительно по идеологическим причинам.

Звонки за границу

В КНДР сотовые телефоны - не редкость, есть свои операторы и сим-карты. Но позвонить за границу или даже иностранцу, который в КНДР, нельзя. Все сим-карты предназначены для звонков исключительно внутри страны.

Присяга на верность

Все живущие в КНДР должны поклясться в верности лидеру и государству. Все, что может быть воспринято как оскорбление лидера, считается богохульством и жестоко наказывается. Все, что считается угрозой или оскорблением, ведет к тюрьме и даже казни. И это касается не только местных жителей, но и туристов.

В каждом доме должен висеть портрет действующего лидера, а также портреты бывших лидеров - Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Они должны быть чистыми и без пыли.

Три поколения до смертной казни

Если гражданин совершает преступление, то к смертной казни приговорят не только его, но и всю его родню в трех поколениях. За оскорбление верховного лидера пострадает не только нарушивший, но и еще его родители и дети.

Были факты жестокой пытки и казни за мелкие преступления целых семей. А если "преступник" попал в трудовой лагерь и пытался скрыться, то его место займет кто-то из членов семьи.

Казнь за все иностранное

В 2021 году в КНДР был принят закон о запрете всего иностранного - фильмов, одежды и даже использования популярных слов. За хранение контента из Южной Кореи, США или Японии - казнь, а если поймают за просмотром - 15 лет лагерей.

Трех подростков отправили в специальный лагерь перевоспитания за то, что они подстриглись и носили одежду как поп-идолы Южной Кореи. А одного мужчину казнили прямо на улице за просмотр южнокорейской драмы на контрабандной видеокассете.

Собаки

Полежать с собачкой на диване - тоже под запретом. Ибо власти выпустили закон, что собак можно держать только ради мяса и меха. Отношение к собаке, как к члену семьи, которая спит и ест вместе с семьей, не соответствует социалистическому образу жизни.

Браки

Все личные дела обитателей Северной Кореи находятся под контролем страны. Брак между людьми из разных социальных групп должен пройти одобрение правительства. А считающиеся нежелательными союзы могут быть отклонены.

А еще можно попасть в неприятности из-за проявлений симпатии к кому-то на публике. Ибо режим хочет контролировать не только внешнее поведение, но и интимные отношения.