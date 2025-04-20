Названа самая безопасная колбаса в Украине: ее можно даже детям

Колбасные изделия любят многие украинцы, в частности на праздник Пасхи. Украинские эксперты по здоровому питанию назвали самый безопасный вид колбасы, который можно употреблять даже детям - конечно, в умеренном количестве.
О каком именно виде идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
По словам нутрициологов, меньше всего вредных добавок и стабилизаторов содержится в вареной колбасе высшего сорта, изготовленной по классическому рецепту - "Докторская" или "Детская". В ней минимум специй, пониженное содержание соли и жира, а также отсутствие вредных консервантов, если продукт сертифицирован и изготовлен по госстандартам (ДСТУ).
При выборе колбасы, которую можно давать детям или потреблять людям с чувствительным пищеварением, стоит ориентироваться на такие критерии:
Состав: первое в списке - мясо (а не "мясной продукт");
Отсутствие глутамата, красителей и искусственных ароматизаторов;
Наличие маркировки "без ГМО" или "детское питание";
Срок хранения не более 7 суток - свидетельствует о натуральности.
Специалисты объясняют: именно вареная колбаса проходит наименее агрессивную термическую обработку, не содержит дыма или канцерогенов, как в копченых аналогах, и не требует длительного маринования. Она легче усваивается, менее соленая и часто имеет нежную текстуру, удобную для детского питания.
Даже самая качественная колбаса - не замена полноценного мяса, поэтому врачи советуют употреблять ее как деликатес, а не ежедневную основу рациона. Для детей рекомендуемая норма - не более 30-50 граммов в день, и только при условии, что нет аллергии на составляющие.
"Лучше выбрать меньшее количество, но качественной продукции. Проверяйте состав, доверяйте известным брендам и не ведитесь на яркую упаковку", - советуют в Центре общественного здоровья.
Вас может заинтересовать
В материале использованы источники - Strona Zdrowia, Центр общественного здоровья, советы диетологов.