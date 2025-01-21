Можно и не бегать! Два упражнения, которые помогут классно похудеть

В течение многих лет считалось, что бег на длинные дистанции является ключом к похудению. Однако этот миф опровергается новыми подходами в мире фитнеса. Эксперты по питанию и тренировкам доказывают, что можно похудеть, не тратя часы на кардиотренировки
Что именно надо делать для потери веса и тонуса тела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Мнение о том, что только кардиотренировки могут привести к потере веса, является ошибочным. Вместо того, чтобы часами бегать, тренеры предлагают делать упражнения с весами и интервальные тренировки.
Эти способы не только помогают сжигать калории во время тренировки, но и ускоряют метаболизм в покое, что означает, что вы будете продолжать сжигать калории даже после того, как закончите тренировку.
Эффективные упражнения могут включать:
Силовые тренировки
Поднятие тяжестей или выполнение упражнений с собственным весом (таких как приседания, отжимания и подтягивания) помогает наращивать мышцы. По мере увеличения мышечной массы ваше тело сжигает больше калорий даже в покое.
Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT)
Чередование коротких периодов интенсивных упражнений и периодов отдыха или легкой активности может быть более эффективным для потери жира, чем непрерывное кардио.
Этот тип тренировок максимизирует сжигание калорий и улучшает выносливость сердечно-сосудистой системы за меньшее время.
Мобильность и гибкость
Добавление таких упражнений, как йога или растяжка, может улучшить восстановление и предотвратить травмы, что имеет решающее значение во время интенсивных тренировок.
Вам нужно понимать, что кроме физических упражнений, диета играет ключевую роль в любой программе похудения.
Выбор сбалансированной диеты, богатой нежирными белками, фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, может улучшить результаты, полученные от физических упражнений.
Контроль порций и исключение из рациона ультраобработанных продуктов также являются ключевыми стратегиями достижения дефицита калорий, необходимого для похудения.
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Кстати, отказ от всего одной привычки поможет вам худеть в этом году.