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"Возможно инфицирование": гастроэнтеролог назвала травматичную для здоровья процедуру

Чем дуоденальное зондирование вредно для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Дуоденальное зондирование стало достаточно популярной процедурой "откачки желчи". Однако, такая процедура может нанести больше вреда, чем пользы и даже привести к инфекции.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, кому категорически запрещено проводить дуоденальное зондирование.

Чем вредна процедура

По словам гастроэнтеролога Евгении Белинской, дуоденальное зондирование может нанести такой вред:

  • достаточно травматичная процедура для организма
  • может развиться дисфункция желчного пузыря
  • возможно развитие патологического рвотного рефлекса из-за чрезмерного раздражения пищевода
  • возможно инфицирование, если процедура в ненадлежащих санитарных условиях
  • психологический дискомфорт

Важно помнить, что дуоденальное зондирование никоим образом не влияет на реологические свойства желчи, а также не влияет в будущем ее своевременной "эвакуации" из желчного пузыря в кишечник.

К альтернативным методам врач отнесла - обычное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и видеогастроскопию.

Слепое дуоденальное зондирование категорически противопоказано при таких заболеваниях и состояниях:

  • язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
  • варикозное расширение вен пищевода
  • дивертикулы пищевода
  • желчнокаменная болезнь (ЖКБ), аневризма аорты
  • беременность и лактационный период
  • тяжелое состояние больного

Как проходит зондирование

Исследование проводят натощак. Для проведения процедуры используется зонд - длинная тонкая трубка с наконечником на конце. Длина трубки достигает 1,5 м.

Это процедура, при которой через рот вводится гибкий тонкий зонд через пищевод в желудок, далее в двенадцатиперстную кишку и затем в желчный пузырь для изучения содержимого желчи.

Зондирование якобы позволяет получить информацию о состоянии желчного пузыря, его функции и, возможно, обнаружить паразитов или их яйца. Однако, в некоторых случаях такая процедура наносит больше вреда.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница гастроэнтеролога Евгении Белинской и сайт Doc.ua

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