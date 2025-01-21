"Возможно инфицирование": гастроэнтеролог назвала травматичную для здоровья процедуру

Дуоденальное зондирование стало достаточно популярной процедурой "откачки желчи". Однако, такая процедура может нанести больше вреда, чем пользы и даже привести к инфекции.

Чем вредна процедура

По словам гастроэнтеролога Евгении Белинской, дуоденальное зондирование может нанести такой вред:

достаточно травматичная процедура для организма

может развиться дисфункция желчного пузыря

возможно развитие патологического рвотного рефлекса из-за чрезмерного раздражения пищевода

возможно инфицирование, если процедура в ненадлежащих санитарных условиях

психологический дискомфорт

Важно помнить, что дуоденальное зондирование никоим образом не влияет на реологические свойства желчи, а также не влияет в будущем ее своевременной "эвакуации" из желчного пузыря в кишечник.

К альтернативным методам врач отнесла - обычное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и видеогастроскопию.

Слепое дуоденальное зондирование категорически противопоказано при таких заболеваниях и состояниях:

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки

варикозное расширение вен пищевода

дивертикулы пищевода

желчнокаменная болезнь (ЖКБ), аневризма аорты

беременность и лактационный период

тяжелое состояние больного

Как проходит зондирование

Исследование проводят натощак. Для проведения процедуры используется зонд - длинная тонкая трубка с наконечником на конце. Длина трубки достигает 1,5 м.

Это процедура, при которой через рот вводится гибкий тонкий зонд через пищевод в желудок, далее в двенадцатиперстную кишку и затем в желчный пузырь для изучения содержимого желчи.

Зондирование якобы позволяет получить информацию о состоянии желчного пузыря, его функции и, возможно, обнаружить паразитов или их яйца. Однако, в некоторых случаях такая процедура наносит больше вреда.