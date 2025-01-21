"Возможно инфицирование": гастроэнтеролог назвала травматичную для здоровья процедуру
Дуоденальное зондирование стало достаточно популярной процедурой "откачки желчи". Однако, такая процедура может нанести больше вреда, чем пользы и даже привести к инфекции.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, кому категорически запрещено проводить дуоденальное зондирование.
Чем вредна процедура
По словам гастроэнтеролога Евгении Белинской, дуоденальное зондирование может нанести такой вред:
- достаточно травматичная процедура для организма
- может развиться дисфункция желчного пузыря
- возможно развитие патологического рвотного рефлекса из-за чрезмерного раздражения пищевода
- возможно инфицирование, если процедура в ненадлежащих санитарных условиях
- психологический дискомфорт
Важно помнить, что дуоденальное зондирование никоим образом не влияет на реологические свойства желчи, а также не влияет в будущем ее своевременной "эвакуации" из желчного пузыря в кишечник.
К альтернативным методам врач отнесла - обычное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и видеогастроскопию.
Слепое дуоденальное зондирование категорически противопоказано при таких заболеваниях и состояниях:
- язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
- варикозное расширение вен пищевода
- дивертикулы пищевода
- желчнокаменная болезнь (ЖКБ), аневризма аорты
- беременность и лактационный период
- тяжелое состояние больного
Как проходит зондирование
Исследование проводят натощак. Для проведения процедуры используется зонд - длинная тонкая трубка с наконечником на конце. Длина трубки достигает 1,5 м.
Это процедура, при которой через рот вводится гибкий тонкий зонд через пищевод в желудок, далее в двенадцатиперстную кишку и затем в желчный пузырь для изучения содержимого желчи.
Зондирование якобы позволяет получить информацию о состоянии желчного пузыря, его функции и, возможно, обнаружить паразитов или их яйца. Однако, в некоторых случаях такая процедура наносит больше вреда.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница гастроэнтеролога Евгении Белинской и сайт Doc.ua
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